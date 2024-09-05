https://ria.ru/20240905/stavki-1970675680.html
Фрахтовые ставки между Шанхаем и Владивостоком снизились втрое
Фрахтовые ставки между Шанхаем и Владивостоком снизились втрое - РИА Новости, 05.09.2024
Фрахтовые ставки между Шанхаем и Владивостоком снизились втрое
Фрахтовые ставки между Шанхаем и Владивостоком в текущем году снизились примерно втрое по отношению к показателям позапрошлого года, сообщил журналистам в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:13
2024-09-05T04:13
2024-09-05T04:13
экономика
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fesco
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Фрахтовые ставки между Шанхаем и Владивостоком в текущем году снизились примерно втрое по отношению к показателям позапрошлого года, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов. "(Фрахтовые - ред.) ставки в 2022 году Шанхай – Владивосток – это 10-12 тысяч долларов. Сейчас ставка составляет 4 тысячи долларов", — сказал он. При этом Маслов добавил, что в конце прошлого - начале текущего года эти ставки составляли всего 2 тысячи долларов. Снижение стоимости фрахта сказывается на финансовых показателях морских перевозок, заключил Маслов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, шанхай, fesco, дальневосточный федеральный университет, россия, китай, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Шанхай, FESCO, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Китай, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Фрахтовые ставки между Шанхаем и Владивостоком снизились втрое
Fesco: фрахтовые ставки между Шанхаем и Владивостоком снизились почти втрое