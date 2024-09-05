https://ria.ru/20240905/stavka-1970771134.html

Путин рассказал, для чего ЦБ повышает ключевую ставку

Путин рассказал, для чего ЦБ повышает ключевую ставку - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал, для чего ЦБ повышает ключевую ставку

Банк России снижает перегрев экономики повышением ключевой ставки, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:29

2024-09-05T11:29

2024-09-05T11:29

экономика

россия

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Банк России снижает перегрев экономики повышением ключевой ставки, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Охлаждают повышением ключевой ставки и льготной ипотеки", - сказал Путин, комментируя действия Банка России. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240729/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)