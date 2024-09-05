Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, для чего ЦБ повышает ключевую ставку - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/stavka-1970771134.html
Путин рассказал, для чего ЦБ повышает ключевую ставку
Путин рассказал, для чего ЦБ повышает ключевую ставку - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал, для чего ЦБ повышает ключевую ставку
Банк России снижает перегрев экономики повышением ключевой ставки, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:29
2024-09-05T11:29
экономика
россия
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:76:3103:1821_1920x0_80_0_0_1190be761d2b93b715270d174d537321.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Банк России снижает перегрев экономики повышением ключевой ставки, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Охлаждают повышением ключевой ставки и льготной ипотеки", - сказал Путин, комментируя действия Банка России. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240729/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_45cd5644cf167fd789608d5f77e2c2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал, для чего ЦБ повышает ключевую ставку

Путин: ЦБ снижает перегрев экономики повышением ключевой ставки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Банк России снижает перегрев экономики повышением ключевой ставки, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Охлаждают повышением ключевой ставки и льготной ипотеки", - сказал Путин, комментируя действия Банка России.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
29 июля, 19:01
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала