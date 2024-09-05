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Старовойт рассказал о модернизации инфраструктуры Восточного полигона - РИА Новости, 05.09.2024
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13:16 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/starovoyt-1970804484.html
Старовойт рассказал о модернизации инфраструктуры Восточного полигона
Старовойт рассказал о модернизации инфраструктуры Восточного полигона - РИА Новости, 05.09.2024
Старовойт рассказал о модернизации инфраструктуры Восточного полигона
Работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, которые предусматривают в том числе строительство вторых путей на БАМе, идут по... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:16
2024-09-05T13:16
экономика
космос - риа наука
россия
владивосток
роман старовойт
владимир путин
ржд
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, которые предусматривают в том числе строительство вторых путей на БАМе, идут по плану, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, назвал расширение Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, самым важным и крупным проектом. Он отмечал, что провозная способность должна в 2024 году вырасти до 180 миллионов тонн. В частности, говоря о БАМе, президент указывал, что БАМ предстоит сделать не только полностью двухпутным, но и электрофицировать. "Общая сумма финансирования, которая до 2035 года зафиксирована, - это более 3 триллионов рублей. Мы должны обеспечить к 2035 году провозную способность 270 миллионов тонн. Пока мы идем в точном соответствии с планом, и то, что президент озвучил, - должны к концу года обеспечить 180 миллионов тонн провозную способность", - сказал Старовойт в кулуарах ВЭФ. "Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до конца 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу. Правительство РФ весной 2024 года одобрило его запуск. Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона до 2035 года с увеличением провозной способности до 270 миллионов тонн оценивается в 3,7 триллиона рублей. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/putin-1970742092.html
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экономика, космос - риа наука, россия, владивосток, роман старовойт, владимир путин, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Владивосток, Роман Старовойт, Владимир Путин, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Старовойт рассказал о модернизации инфраструктуры Восточного полигона

Старовойт: модернизация инфраструктуры Восточного полигона идет по плану

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт
Министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр транспорта РФ Роман Старовойт. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, которые предусматривают в том числе строительство вторых путей на БАМе, идут по плану, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, назвал расширение Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, самым важным и крупным проектом. Он отмечал, что провозная способность должна в 2024 году вырасти до 180 миллионов тонн. В частности, говоря о БАМе, президент указывал, что БАМ предстоит сделать не только полностью двухпутным, но и электрофицировать.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
На БАМ необходимо проложить двойные пути, заявил Путин
Вчера, 10:10
"Общая сумма финансирования, которая до 2035 года зафиксирована, - это более 3 триллионов рублей. Мы должны обеспечить к 2035 году провозную способность 270 миллионов тонн. Пока мы идем в точном соответствии с планом, и то, что президент озвучил, - должны к концу года обеспечить 180 миллионов тонн провозную способность", - сказал Старовойт в кулуарах ВЭФ.
"Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до конца 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн).
РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу. Правительство РФ весной 2024 года одобрило его запуск. Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона до 2035 года с увеличением провозной способности до 270 миллионов тонн оценивается в 3,7 триллиона рублей.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Участок Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин дал поручение увеличить провозную способность БАМа и Транссиба
4 сентября, 18:10
 
ЭкономикаКосмос - РИА НаукаРоссияВладивостокРоман СтаровойтВладимир ПутинРЖДДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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