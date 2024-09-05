https://ria.ru/20240905/starovoyt-1970684976.html

Старовойт опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Старовойт опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 05.09.2024

Старовойт опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт на ВЭФ попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:12

2024-09-05T06:12

2024-09-05T06:12

вэф-2024

владивосток

роман старовойт

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт на ВЭФ попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Старовойт опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 3,3 миллиона подписчиков. Он сообщил, что Минтранс РФ находится на связи с приграничными регионами для анализа текущей ситуации в транспортной сфере. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

владивосток

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет