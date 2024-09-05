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СМИ: агенты ФБР провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 05.09.2024
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21:56 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ssha-1970926789.html
СМИ: агенты ФБР провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка
СМИ: агенты ФБР провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 05.09.2024
СМИ: агенты ФБР провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка
Агенты ФБР в рамках расследования провели обыски у двух высокопоставленных чиновников города Нью-Йорк - заместителей мэра Шины Райт и Филипа Бэнкса, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T21:56
2024-09-05T21:56
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НЬЮ-ЙОРК, 5 сен - РИА Новости. Агенты ФБР в рамках расследования провели обыски у двух высокопоставленных чиновников города Нью-Йорк - заместителей мэра Шины Райт и Филипа Бэнкса, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на источники. По данным СМИ, обыски у Райт и Бэнкса связаны с неким "продолжающимся расследованием" и, судя по всему, не имеют отношения к претензиям ФБР к действующему мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу по делу о коррупции. Телеканал при этом подчеркивает, что "никаких обвинений предъявлено не было". Юрисконсульт мэрии Лиза Зорнберг, которую цитирует телеканал, в связи с обысками сообщила, что, по данным правоохранителей, ни сам мэр, ни его подчиненные не являются целью расследования. Официально обыски не комментировали ни ФБР, ни представители прокуратуры.
https://ria.ru/20240822/ssha-1967757813.html
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в мире, нью-йорк (город), фбр
В мире, Нью-Йорк (город), ФБР
СМИ: агенты ФБР провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка

ABC: агенты ФБР провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 5 сен - РИА Новости. Агенты ФБР в рамках расследования провели обыски у двух высокопоставленных чиновников города Нью-Йорк - заместителей мэра Шины Райт и Филипа Бэнкса, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на источники.
По данным СМИ, обыски у Райт и Бэнкса связаны с неким "продолжающимся расследованием" и, судя по всему, не имеют отношения к претензиям ФБР к действующему мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу по делу о коррупции.
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Телеканал при этом подчеркивает, что "никаких обвинений предъявлено не было".
Юрисконсульт мэрии Лиза Зорнберг, которую цитирует телеканал, в связи с обысками сообщила, что, по данным правоохранителей, ни сам мэр, ни его подчиненные не являются целью расследования.
Официально обыски не комментировали ни ФБР, ни представители прокуратуры.
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В миреНью-Йорк (город)ФБР
 
 
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