https://ria.ru/20240905/ssha-1970926789.html

СМИ: агенты ФБР провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка

СМИ: агенты ФБР провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 05.09.2024

СМИ: агенты ФБР провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка

Агенты ФБР в рамках расследования провели обыски у двух высокопоставленных чиновников города Нью-Йорк - заместителей мэра Шины Райт и Филипа Бэнкса, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T21:56

2024-09-05T21:56

2024-09-05T21:56

в мире

нью-йорк (город)

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 5 сен - РИА Новости. Агенты ФБР в рамках расследования провели обыски у двух высокопоставленных чиновников города Нью-Йорк - заместителей мэра Шины Райт и Филипа Бэнкса, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на источники. По данным СМИ, обыски у Райт и Бэнкса связаны с неким "продолжающимся расследованием" и, судя по всему, не имеют отношения к претензиям ФБР к действующему мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу по делу о коррупции. Телеканал при этом подчеркивает, что "никаких обвинений предъявлено не было". Юрисконсульт мэрии Лиза Зорнберг, которую цитирует телеканал, в связи с обысками сообщила, что, по данным правоохранителей, ни сам мэр, ни его подчиненные не являются целью расследования. Официально обыски не комментировали ни ФБР, ни представители прокуратуры.

https://ria.ru/20240822/ssha-1967757813.html

https://ria.ru/20240817/antonov-1966714145.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), фбр