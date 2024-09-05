https://ria.ru/20240905/ssha-1970924029.html

США заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России, Китая и Никарагуа

США заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России, Китая и Никарагуа - РИА Новости, 05.09.2024

США заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России, Китая и Никарагуа

США крайне обеспокоены развивающимся сотрудничеством между Россией, Китаем и Никарагуа, заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря по делам Западного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T21:19

2024-09-05T21:19

2024-09-05T21:19

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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США крайне обеспокоены развивающимся сотрудничеством между Россией, Китаем и Никарагуа, заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря по делам Западного полушария Эрик Якобштейн. "Это сотрудничество между Никарагуа, Россией и КНР крайне тревожит нас", - сказал Якобштейн в ходе спецбрифинга для журналистов, не приведя дополнительных подробностей.

https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html

россия

китай

никарагуа

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в мире, россия, китай, никарагуа