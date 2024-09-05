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США заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России, Китая и Никарагуа - РИА Новости, 05.09.2024
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21:19 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ssha-1970924029.html
США заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России, Китая и Никарагуа
США заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России, Китая и Никарагуа - РИА Новости, 05.09.2024
США заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России, Китая и Никарагуа
США крайне обеспокоены развивающимся сотрудничеством между Россией, Китаем и Никарагуа, заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря по делам Западного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T21:19
2024-09-05T21:19
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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США крайне обеспокоены развивающимся сотрудничеством между Россией, Китаем и Никарагуа, заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря по делам Западного полушария Эрик Якобштейн. "Это сотрудничество между Никарагуа, Россией и КНР крайне тревожит нас", - сказал Якобштейн в ходе спецбрифинга для журналистов, не приведя дополнительных подробностей.
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в мире, россия, китай, никарагуа
В мире, Россия, Китай, Никарагуа
США заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России, Китая и Никарагуа

Госдеп: США обеспокоены сотрудничеством России, Китая и Никарагуа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Манхэттен в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США крайне обеспокоены развивающимся сотрудничеством между Россией, Китаем и Никарагуа, заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря по делам Западного полушария Эрик Якобштейн.
"Это сотрудничество между Никарагуа, Россией и КНР крайне тревожит нас", - сказал Якобштейн в ходе спецбрифинга для журналистов, не приведя дополнительных подробностей.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
19 марта, 18:30
 
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