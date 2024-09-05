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США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров

США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров - РИА Новости, 05.09.2024

США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров

США в рамках многостороннего соглашения с союзниками ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:55

2024-09-05T17:55

2024-09-05T17:55

технологии

сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США в рамках многостороннего соглашения с союзниками ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли и других передовых технологий, говорится в обнародованном в четверг документе американского минторга. "США вводят новые меры контроля, в том числе применяя ограниченное число экспортных требований в секторе квантовых компьютеров, полупроводников, аэрокосмических технологий, разработки или производства микросхем. Благодаря новым правилам бюро министерства торговли вводит меры экспортного контроля над товарами данных категорий из соображений национальной безопасности", - следует из документа торгового ведомства США. В нем отмечается, что эти меры были приняты в координации с рядом союзников Вашингтона на международной арене, которые предприняли аналогичные шаги.

https://ria.ru/20240720/windows-1960820772.html

сша

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технологии, сша, вашингтон (штат)