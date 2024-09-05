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Премьер Малайзии высказался о политике элиты США

Премьер Малайзии высказался о политике элиты США - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Малайзии высказался о политике элиты США

Демократия и чаяния простых людей не находят отражения в политике элиты США, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:41

2024-09-05T16:41

2024-09-05T16:41

в мире

сша

малайзия

россия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Демократия и чаяния простых людей не находят отражения в политике элиты США, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. "Как видите, есть разрыв. Демократия и чаяния простых людей не находят отражения в политике элиты (США - ред.). Надеюсь, всё изменится, но достичь этого может быть трудно", - отметил премьер Малайзии в интервью на полях ВЭФ-2024, комментируя промедление Вашингтона в мирных усилиях по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.

https://ria.ru/20240905/zapad-1970801412.html

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в мире, сша, малайзия, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)