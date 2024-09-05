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Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой - РИА Новости, 05.09.2024
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11:46 05.09.2024 (обновлено: 11:57 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ssha-1970777565.html
Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой
Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой
Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, отметил, что США не нейтральны, и в этом заключается проблема. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:46
2024-09-05T11:57
сша
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владимир путин
ближний восток
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, отметил, что США не нейтральны, и в этом заключается проблема."США не рассматриваются как страна с нейтральными позициями. И в этом проблема", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, комментируя израильско-палестинский конфликт.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша
ближний восток
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сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, ближний восток, дальневосточный федеральный университет, россия
США, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин, Ближний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Россия
Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой

Путин о позиции США на Ближнем Востоке: она не нейтральна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, отметил, что США не нейтральны, и в этом заключается проблема.
"США не рассматриваются как страна с нейтральными позициями. И в этом проблема", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, комментируя израильско-палестинский конфликт.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин рассказал о фаворите России в президентской гонке в США
Вчера, 11:12
 
СШАВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Владимир ПутинБлижний ВостокДальневосточный федеральный университетРоссия
 
 
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