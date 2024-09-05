https://ria.ru/20240905/ssha-1970777565.html
Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой
Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой
Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, отметил, что США не нейтральны, и в этом заключается проблема. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:46
2024-09-05T11:46
2024-09-05T11:57
сша
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владимир путин
ближний восток
дальневосточный федеральный университет
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970774717_113:0:3754:2048_1920x0_80_0_0_624a7f4d9f9285e5ab77ff217d1970a7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, отметил, что США не нейтральны, и в этом заключается проблема."США не рассматриваются как страна с нейтральными позициями. И в этом проблема", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, комментируя израильско-палестинский конфликт.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/vef-1970764327.html
сша
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970774717_1023:0:3754:2048_1920x0_80_0_0_8a85969f0a419417355d7b73f3944fc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, ближний восток, дальневосточный федеральный университет, россия
США, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин, Ближний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Россия
Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой
Путин о позиции США на Ближнем Востоке: она не нейтральна