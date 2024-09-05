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Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой

Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой - РИА Новости, 05.09.2024

Путин назвал позицию США на Ближнем Востоке проблемой

Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, отметил, что США не нейтральны, и в этом заключается проблема. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:46

2024-09-05T11:46

2024-09-05T11:57

сша

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владимир путин

ближний восток

дальневосточный федеральный университет

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, отметил, что США не нейтральны, и в этом заключается проблема."США не рассматриваются как страна с нейтральными позициями. И в этом проблема", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, комментируя израильско-палестинский конфликт.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/vef-1970764327.html

сша

ближний восток

россия

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сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, ближний восток, дальневосточный федеральный университет, россия