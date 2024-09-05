США хотят выжечь основу отношений с Россией, заявил Антонов
Антонов: США хотят выжечь основу отношений с Россией, подвергая мир опасности
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Власти США хотят выжечь основу двусторонних отношений с РФ, подвергая мир опасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Российская сторона никогда не ставила знак равенства между мудрым народом Соединенных Штатов и администрацией. Всем очевидно: местные власти делают все, чтобы не только "надорвать" ткань российско-американских связей, но полностью выжечь их основу. Такая политика несет опасность делу сохранения мира и глобальной стабильности", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
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В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.
Со своей стороны Антонов заявил, что американская администрация "запуталась". "Мы слышим слова с упреком о вмешательстве в электоральные процессы и одновременно заявления о том, что данная акция никак не связана с предстоящими выборами президента", - отметил высокопоставленный дипломат.