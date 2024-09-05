https://ria.ru/20240905/ssha-1970673365.html

США хотят выжечь основу отношений с Россией, заявил Антонов

США хотят выжечь основу отношений с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 05.09.2024

США хотят выжечь основу отношений с Россией, заявил Антонов

Власти США хотят выжечь основу двусторонних отношений с РФ, подвергая мир опасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:55

2024-09-05T03:55

2024-09-05T03:55

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Власти США хотят выжечь основу двусторонних отношений с РФ, подвергая мир опасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Российская сторона никогда не ставила знак равенства между мудрым народом Соединенных Штатов и администрацией. Всем очевидно: местные власти делают все, чтобы не только "надорвать" ткань российско-американских связей, но полностью выжечь их основу. Такая политика несет опасность делу сохранения мира и глобальной стабильности", - говорится в распространенном заявлении Антонова. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления. Со своей стороны Антонов заявил, что американская администрация "запуталась". "Мы слышим слова с упреком о вмешательстве в электоральные процессы и одновременно заявления о том, что данная акция никак не связана с предстоящими выборами президента", - отметил высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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сша, анатолий антонов, маргарита симоньян, в мире, россия