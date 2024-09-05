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США хотят выжечь основу отношений с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 05.09.2024
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03:55 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ssha-1970673365.html
США хотят выжечь основу отношений с Россией, заявил Антонов
США хотят выжечь основу отношений с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 05.09.2024
США хотят выжечь основу отношений с Россией, заявил Антонов
Власти США хотят выжечь основу двусторонних отношений с РФ, подвергая мир опасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:55
2024-09-05T03:55
сша
анатолий антонов
маргарита симоньян
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Власти США хотят выжечь основу двусторонних отношений с РФ, подвергая мир опасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Российская сторона никогда не ставила знак равенства между мудрым народом Соединенных Штатов и администрацией. Всем очевидно: местные власти делают все, чтобы не только "надорвать" ткань российско-американских связей, но полностью выжечь их основу. Такая политика несет опасность делу сохранения мира и глобальной стабильности", - говорится в распространенном заявлении Антонова. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления. Со своей стороны Антонов заявил, что американская администрация "запуталась". "Мы слышим слова с упреком о вмешательстве в электоральные процессы и одновременно заявления о том, что данная акция никак не связана с предстоящими выборами президента", - отметил высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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сша, анатолий антонов, маргарита симоньян, в мире, россия
США, Анатолий Антонов, Маргарита Симоньян, В мире, Россия
США хотят выжечь основу отношений с Россией, заявил Антонов

Антонов: США хотят выжечь основу отношений с Россией, подвергая мир опасности

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Власти США хотят выжечь основу двусторонних отношений с РФ, подвергая мир опасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Российская сторона никогда не ставила знак равенства между мудрым народом Соединенных Штатов и администрацией. Всем очевидно: местные власти делают все, чтобы не только "надорвать" ткань российско-американских связей, но полностью выжечь их основу. Такая политика несет опасность делу сохранения мира и глобальной стабильности", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.
Со своей стороны Антонов заявил, что американская администрация "запуталась". "Мы слышим слова с упреком о вмешательстве в электоральные процессы и одновременно заявления о том, что данная акция никак не связана с предстоящими выборами президента", - отметил высокопоставленный дипломат.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Венесуэла осудила санкции США против российских СМИ
Вчера, 00:56
 
СШААнатолий АнтоновМаргарита СимоньянВ миреРоссия
 
 
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