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Россия будет наращивать долю поставок СПГ на мировые рынки - РИА Новости, 05.09.2024
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11:24 05.09.2024 (обновлено: 11:33 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/spg-1970768533.html
Россия будет наращивать долю поставок СПГ на мировые рынки
Россия будет наращивать долю поставок СПГ на мировые рынки - РИА Новости, 05.09.2024
Россия будет наращивать долю поставок СПГ на мировые рынки
Доля России в поставках на мировые рынки сжиженного природного газа не такая большая как хотелось бы, но постепенно увеличивается, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:24
2024-09-05T11:33
экономика
россия
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Доля России в поставках на мировые рынки сжиженного природного газа не такая большая как хотелось бы, но постепенно увеличивается, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Доля России в поставках на мировые рынки сжиженного природного газа постепенно увеличивается. Она не такая уж большая, как бы нам хотелось, но будем все равно, несмотря ни на какие сложности, которые нам пытаются создать, это делать", — сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия будет наращивать долю поставок СПГ на мировые рынки

Путин: доля РФ в поставках на мировые рынки СПГ постепенно увеличивается

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Доля России в поставках на мировые рынки сжиженного природного газа не такая большая как хотелось бы, но постепенно увеличивается, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Доля России в поставках на мировые рынки сжиженного природного газа постепенно увеличивается. Она не такая уж большая, как бы нам хотелось, но будем все равно, несмотря ни на какие сложности, которые нам пытаются создать, это делать", — сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Поматросили и бросили: американский СПГ ушел из Европы
6 августа, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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