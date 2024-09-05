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В США признали "двойную победу" России на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970930301.html
В США признали "двойную победу" России на Украине
В США признали "двойную победу" России на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
В США признали "двойную победу" России на Украине
Атака ВСУ на Курскую область приведет к двойному поражению Украины как на этом направлении, так и в Донбассе, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:44
2024-09-05T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
донбасс
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область приведет к двойному поражению Украины как на этом направлении, так и в Донбассе, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они не смогли достичь ни одной стратегической цели (в Курской области. — Прим. ред.) и теперь они застряли там, где они находятся. &lt;…&gt; В конечном итоге это на самом деле двойной выигрыш для русских", — отметил он.По словам отставного военного, в результате ВС России могут уничтожить украинские резервы, направленные в Курскую область, а также еще быстрее продвинуться в Донбассе. При этом Шаффер обратил внимание на то, что Киев бросил в атаку все передовое западное оружие, которое теперь "горит на поле боя".Минобороны в четверг сообщило, что подразделения за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970884165.html
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в мире, курская область, донбасс, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Донбасс, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В США признали "двойную победу" России на Украине

Шаффер: атака ВСУ на Курскую область обернется "двойной победой" России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции
Работа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область приведет к двойному поражению Украины как на этом направлении, так и в Донбассе, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Они не смогли достичь ни одной стратегической цели (в Курской области. — Прим. ред.) и теперь они застряли там, где они находятся. <…> В конечном итоге это на самом деле двойной выигрыш для русских", — отметил он.
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Вчера, 17:47
По словам отставного военного, в результате ВС России могут уничтожить украинские резервы, направленные в Курскую область, а также еще быстрее продвинуться в Донбассе. При этом Шаффер обратил внимание на то, что Киев бросил в атаку все передовое западное оружие, которое теперь "горит на поле боя".
Минобороны в четверг сообщило, что подразделения за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьДонбассРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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