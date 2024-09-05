https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970826149.html

Авиация нанесла удары по скоплению резервов ВСУ в Сумской области

Авиация нанесла удары по скоплению резервов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.09.2024

Авиация нанесла удары по скоплению резервов ВСУ в Сумской области

Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 12 украинских бригад в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:13

2024-09-05T14:13

2024-09-05T14:13

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

сумы

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963391259_1:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_4f5751bb4fccaf215e204850ad739e1a.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 12 украинских бригад в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й,22-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й и 17-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

россия

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность