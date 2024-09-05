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Авиация нанесла удары по скоплению резервов ВСУ в Сумской области
Авиация нанесла удары по скоплению резервов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.09.2024
Авиация нанесла удары по скоплению резервов ВСУ в Сумской области
Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 12 украинских бригад в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:13
2024-09-05T14:13
2024-09-05T14:13
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 12 украинских бригад в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й,22-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й и 17-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь", - говорится в сообщении.
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сумская область, россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Авиация нанесла удары по скоплению резервов ВСУ в Сумской области
Минобороны: ВС России нанесли удары по скоплению 12 бригад ВСУ в Сумской области