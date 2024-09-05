https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970691652.html

Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера

Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера - РИА Новости, 05.09.2024

Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера

Российские военнослужащие за прошедшую ночь уничтожили в небе над российскими регионами реактивный снаряд "Ольха", семь беспилотников и два безэкипажных катера... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:23

2024-09-05T07:23

2024-09-05T07:30

специальная военная операция на украине

черное море

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949104125_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_8c34584d850ae0b94d039a49edfe5a27.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую ночь уничтожили в небе над российскими регионами реактивный снаряд "Ольха", семь беспилотников и два безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны России."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА - над территорией Брянской области. Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область