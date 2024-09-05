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Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера
Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера - РИА Новости, 05.09.2024
Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера
Российские военнослужащие за прошедшую ночь уничтожили в небе над российскими регионами реактивный снаряд "Ольха", семь беспилотников и два безэкипажных катера... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:23
2024-09-05T07:23
2024-09-05T07:30
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую ночь уничтожили в небе над российскими регионами реактивный снаряд "Ольха", семь беспилотников и два безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны России."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА - над территорией Брянской области. Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черное море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белгородская область
Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера
МО: ВС России уничтожили снаряд "Ольха", семь БПЛА и два безэкипажных катера