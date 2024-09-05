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Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:23 05.09.2024 (обновлено: 07:30 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970691652.html
Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера
Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера - РИА Новости, 05.09.2024
Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера
Российские военнослужащие за прошедшую ночь уничтожили в небе над российскими регионами реактивный снаряд "Ольха", семь беспилотников и два безэкипажных катера... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:23
2024-09-05T07:30
специальная военная операция на украине
черное море
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую ночь уничтожили в небе над российскими регионами реактивный снаряд "Ольха", семь беспилотников и два безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны России."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА - над территорией Брянской области. Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера", - уточнили в МО РФ.
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черное море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белгородская область
Российские войска за ночь уничтожили семь БПЛА и два безэкипажных катера

МО: ВС России уничтожили снаряд "Ольха", семь БПЛА и два безэкипажных катера

© Фото : Минобороны РоссииМногофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Минобороны России
Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую ночь уничтожили в небе над российскими регионами реактивный снаряд "Ольха", семь беспилотников и два безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны России.
"В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА - над территорией Брянской области. Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера", - уточнили в МО РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБелгородская область
 
 
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