Алтайский край подписал план сотрудничества с Бурятией
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым подписали план мероприятий по сотрудничеству на ВЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым подписали план мероприятий по сотрудничеству на ВЭФ
БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Алтайский край подписал план мероприятий по сотрудничеству с Бурятией на несколько лет вперед, он предусматривает не только поставки товаров, но и гастроли театров, привлечение туристов, сообщил глава края Виктор Томенко.
"Наши промышленники, аграрии, представители пищевых и других предприятий продолжат увеличивать объемы поставок своей продукции в Бурятию. У нас для этого есть всё необходимое и, главное, есть спрос. Во время Восточного экономического форума провели рабочую встречу с главой республики Алексеем Самбуевичем Цыденовым, обсудили все направления сотрудничества, закрепили договоренности в подписанном плане мероприятий на несколько лет", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что сейчас наибольший объем поставок из Алтайского края в Бурятию связан с продовольствием. Например, по муке республика - один из главных потребителей на Дальнем Востоке. "Алейскзернопродукт", "Калманский комбинат хлебопродуктов", "Алтайская крупа" — поставщики продуктов питания, которые развивают сотрудничество с Бурятией. Рубцовский завод запасных частей наращивает поставки сельхозтехники. В республике также востребованы форсунки и распылители Алтайского завода прецизионных изделий, БАДы и другая продукция "Эвалара".
"По каждому из перечисленных направлений и по многим другим от животноводства и растениеводства до гастролей театров и привлечения туристов из Бурятии на отдых в наши санатории есть хорошие перспективы развития. Продолжаем совместную работу", - отметил Томенко.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым подписали план мероприятий по сотрудничеству на ВЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым подписали план мероприятий по сотрудничеству на ВЭФ
Также на ВЭФ глава Алтайского края встретился с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым, чтобы обсудить ход реализации программы по газификации региона, а также перевод котельных на газ и догазификацию.
"Пятилетняя программа, которую мы реализуем вместе с "Газпромом" по развитию инфраструктуры, предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации 29 населенных пунктов. Четыре района Алтайского края — Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Целинный — газифицируются впервые. На встрече обсудили с Сергеем Вадимовичем все текущие задачи, которые нужно решить, чтобы продолжать двигаться в заявленном рабочем темпе", - добавил Томенко.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.