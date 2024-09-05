https://ria.ru/20240905/sotrudnichestvo-1970726599.html

Алтайский край подписал план сотрудничества с Бурятией

Алтайский край подписал план сотрудничества с Бурятией - РИА Новости, 05.09.2024

Алтайский край подписал план сотрудничества с Бурятией

Алтайский край подписал план мероприятий по сотрудничеству с Бурятией на несколько лет вперед, он предусматривает не только поставки товаров, но и гастроли... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:30

2024-09-05T09:30

2024-09-05T16:08

алтайский край

дальний восток

владивосток

виктор томенко

газпром

эвалар

республика бурятия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Алтайский край подписал план мероприятий по сотрудничеству с Бурятией на несколько лет вперед, он предусматривает не только поставки товаров, но и гастроли театров, привлечение туристов, сообщил глава края Виктор Томенко. "Наши промышленники, аграрии, представители пищевых и других предприятий продолжат увеличивать объемы поставок своей продукции в Бурятию. У нас для этого есть всё необходимое и, главное, есть спрос. Во время Восточного экономического форума провели рабочую встречу с главой республики Алексеем Самбуевичем Цыденовым, обсудили все направления сотрудничества, закрепили договоренности в подписанном плане мероприятий на несколько лет", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что сейчас наибольший объем поставок из Алтайского края в Бурятию связан с продовольствием. Например, по муке республика - один из главных потребителей на Дальнем Востоке. "Алейскзернопродукт", "Калманский комбинат хлебопродуктов", "Алтайская крупа" — поставщики продуктов питания, которые развивают сотрудничество с Бурятией. Рубцовский завод запасных частей наращивает поставки сельхозтехники. В республике также востребованы форсунки и распылители Алтайского завода прецизионных изделий, БАДы и другая продукция "Эвалара". "По каждому из перечисленных направлений и по многим другим от животноводства и растениеводства до гастролей театров и привлечения туристов из Бурятии на отдых в наши санатории есть хорошие перспективы развития. Продолжаем совместную работу", - отметил Томенко. Также на ВЭФ глава Алтайского края встретился с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым, чтобы обсудить ход реализации программы по газификации региона, а также перевод котельных на газ и догазификацию. "Пятилетняя программа, которую мы реализуем вместе с "Газпромом" по развитию инфраструктуры, предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации 29 населенных пунктов. Четыре района Алтайского края — Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Целинный — газифицируются впервые. На встрече обсудили с Сергеем Вадимовичем все текущие задачи, которые нужно решить, чтобы продолжать двигаться в заявленном рабочем темпе", - добавил Томенко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240719/plany-1960825701.html

https://ria.ru/20240627/tomenko-1955855029.html

дальний восток

владивосток

республика бурятия

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Артем Смирнов

дальний восток, владивосток, виктор томенко, газпром, эвалар, республика бурятия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)