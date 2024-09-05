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Алтайский край подписал план сотрудничества с Бурятией - РИА Новости, 05.09.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
09:30 05.09.2024 (обновлено: 16:08 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/sotrudnichestvo-1970726599.html
Алтайский край подписал план сотрудничества с Бурятией
Алтайский край подписал план сотрудничества с Бурятией - РИА Новости, 05.09.2024
Алтайский край подписал план сотрудничества с Бурятией
Алтайский край подписал план мероприятий по сотрудничеству с Бурятией на несколько лет вперед, он предусматривает не только поставки товаров, но и гастроли... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:30
2024-09-05T16:08
алтайский край
дальний восток
владивосток
виктор томенко
газпром
эвалар
республика бурятия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Алтайский край подписал план мероприятий по сотрудничеству с Бурятией на несколько лет вперед, он предусматривает не только поставки товаров, но и гастроли театров, привлечение туристов, сообщил глава края Виктор Томенко. "Наши промышленники, аграрии, представители пищевых и других предприятий продолжат увеличивать объемы поставок своей продукции в Бурятию. У нас для этого есть всё необходимое и, главное, есть спрос. Во время Восточного экономического форума провели рабочую встречу с главой республики Алексеем Самбуевичем Цыденовым, обсудили все направления сотрудничества, закрепили договоренности в подписанном плане мероприятий на несколько лет", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что сейчас наибольший объем поставок из Алтайского края в Бурятию связан с продовольствием. Например, по муке республика - один из главных потребителей на Дальнем Востоке. "Алейскзернопродукт", "Калманский комбинат хлебопродуктов", "Алтайская крупа" — поставщики продуктов питания, которые развивают сотрудничество с Бурятией. Рубцовский завод запасных частей наращивает поставки сельхозтехники. В республике также востребованы форсунки и распылители Алтайского завода прецизионных изделий, БАДы и другая продукция "Эвалара". "По каждому из перечисленных направлений и по многим другим от животноводства и растениеводства до гастролей театров и привлечения туристов из Бурятии на отдых в наши санатории есть хорошие перспективы развития. Продолжаем совместную работу", - отметил Томенко. Также на ВЭФ глава Алтайского края встретился с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым, чтобы обсудить ход реализации программы по газификации региона, а также перевод котельных на газ и догазификацию. "Пятилетняя программа, которую мы реализуем вместе с "Газпромом" по развитию инфраструктуры, предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации 29 населенных пунктов. Четыре района Алтайского края — Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Целинный — газифицируются впервые. На встрече обсудили с Сергеем Вадимовичем все текущие задачи, которые нужно решить, чтобы продолжать двигаться в заявленном рабочем темпе", - добавил Томенко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240719/plany-1960825701.html
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владивосток
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дальний восток, владивосток, виктор томенко, газпром, эвалар, республика бурятия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Алтайский край, Дальний Восток, Владивосток, Виктор Томенко, Газпром, Эвалар, Республика Бурятия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Алтайский край подписал план сотрудничества с Бурятией

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым подписали план мероприятий по сотрудничеству на ВЭФ
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым подписали план мероприятий по сотрудничеству на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым подписали план мероприятий по сотрудничеству на ВЭФ
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Алтайский край подписал план мероприятий по сотрудничеству с Бурятией на несколько лет вперед, он предусматривает не только поставки товаров, но и гастроли театров, привлечение туристов, сообщил глава края Виктор Томенко.
"Наши промышленники, аграрии, представители пищевых и других предприятий продолжат увеличивать объемы поставок своей продукции в Бурятию. У нас для этого есть всё необходимое и, главное, есть спрос. Во время Восточного экономического форума провели рабочую встречу с главой республики Алексеем Самбуевичем Цыденовым, обсудили все направления сотрудничества, закрепили договоренности в подписанном плане мероприятий на несколько лет", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
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Алтайский край перевыполнил почти все планы развития региона
19 июля, 19:41
Глава региона отметил, что сейчас наибольший объем поставок из Алтайского края в Бурятию связан с продовольствием. Например, по муке республика - один из главных потребителей на Дальнем Востоке. "Алейскзернопродукт", "Калманский комбинат хлебопродуктов", "Алтайская крупа" — поставщики продуктов питания, которые развивают сотрудничество с Бурятией. Рубцовский завод запасных частей наращивает поставки сельхозтехники. В республике также востребованы форсунки и распылители Алтайского завода прецизионных изделий, БАДы и другая продукция "Эвалара".
"По каждому из перечисленных направлений и по многим другим от животноводства и растениеводства до гастролей театров и привлечения туристов из Бурятии на отдых в наши санатории есть хорошие перспективы развития. Продолжаем совместную работу", - отметил Томенко.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым подписали план мероприятий по сотрудничеству на ВЭФ
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым подписали план мероприятий по сотрудничеству на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым подписали план мероприятий по сотрудничеству на ВЭФ
Также на ВЭФ глава Алтайского края встретился с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым, чтобы обсудить ход реализации программы по газификации региона, а также перевод котельных на газ и догазификацию.
"Пятилетняя программа, которую мы реализуем вместе с "Газпромом" по развитию инфраструктуры, предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации 29 населенных пунктов. Четыре района Алтайского края — Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Целинный — газифицируются впервые. На встрече обсудили с Сергеем Вадимовичем все текущие задачи, которые нужно решить, чтобы продолжать двигаться в заявленном рабочем темпе", - добавил Томенко.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай
27 июня, 14:13
 
Алтайский крайДальний ВостокВладивостокВиктор ТоменкоГазпромЭваларРеспублика БурятияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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