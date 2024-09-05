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Глава Якутии и посол Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 05.09.2024
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07:15 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sotrudnichestvo-1970690864.html
Глава Якутии и посол Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества
Глава Якутии и посол Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 05.09.2024
Глава Якутии и посол Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества
Глава Якутии Айсен Николаев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Александр Рогожник обсудили на ВЭФ перспективы развития сотрудничества,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:15
2024-09-05T07:15
экономика
белоруссия
россия
владивосток
айсен николаев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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УЛАН-УДЭ, 5 сен — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Александр Рогожник обсудили на ВЭФ перспективы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона. "Перспективы развития межрегионального сотрудничества обсудили глава Якутии Айсен Николаев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в последние годы отмечается рост объемов торговли между Якутией и Белоруссией, и есть все предпосылки для создания условий для прямого взаимодействия между предприятиями и дальнейшего увеличения взаимного товарооборота. Отмечается, что Якутия на сегодняшний день является одним из активных пользователей техники белорусского производства, и следующим шагом должно стать создание условий для их обслуживания. Также стороны договорились об установлении контактов в сфере санаторно-курортного лечения и наметили планы по сотрудничеству в области популяризации исторической правды о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Глава республики пригласил посла Белоруссии посетить Якутию, отметили в пресс-службе. Рогожник, в свою очередь, выразил готовность встретить якутскую делегацию и организовать посещение завода по производству техники и IT-парка. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, белоруссия, россия, владивосток, айсен николаев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Белоруссия, Россия, Владивосток, Айсен Николаев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глава Якутии и посол Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества

Глава Якутии и посол Белоруссии обсудили перспективы развития сотрудничества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАйсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
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УЛАН-УДЭ, 5 сен — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Александр Рогожник обсудили на ВЭФ перспективы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Перспективы развития межрегионального сотрудничества обсудили глава Якутии Айсен Николаев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в последние годы отмечается рост объемов торговли между Якутией и Белоруссией, и есть все предпосылки для создания условий для прямого взаимодействия между предприятиями и дальнейшего увеличения взаимного товарооборота.
Отмечается, что Якутия на сегодняшний день является одним из активных пользователей техники белорусского производства, и следующим шагом должно стать создание условий для их обслуживания. Также стороны договорились об установлении контактов в сфере санаторно-курортного лечения и наметили планы по сотрудничеству в области популяризации исторической правды о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
Глава республики пригласил посла Белоруссии посетить Якутию, отметили в пресс-службе. Рогожник, в свою очередь, выразил готовность встретить якутскую делегацию и организовать посещение завода по производству техники и IT-парка.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаБелоруссияРоссияВладивостокАйсен НиколаевДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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