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Якутия и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве
Якутия и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2024
Якутия и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве
Якутия и Хабаровский край подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:05
2024-09-05T07:05
2024-09-05T07:05
экономика
хабаровский край
владивосток
айсен николаев
дмитрий демешин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. Якутия и Хабаровский край подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "Вместе с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном сотрудничестве и взаимодействии в иных сферах", - написал Николаев. По его словам, у регионов издавна сложились дружественные отношения, и сегодня идет работа над крупными проектами, ключевым из которых является инвестпроект по строительству Тихоокеанской железной дороги. "Для его реализации на ВЭФ-2024 мы также заключили трехстороннее соглашение с ООО "Порт Эльга", - отметил Николаев. Главным результатом договоренностей регионов, по мнению главы Якутии, станет рост экспортного потенциала республики. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, хабаровский край, владивосток, айсен николаев, дмитрий демешин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Хабаровский край, Владивосток, Айсен Николаев, Дмитрий Демешин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Якутия и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве
Якутия и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2024