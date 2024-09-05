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Якутия и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве

Якутия и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2024

Якутия и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве

Якутия и Хабаровский край подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:05

2024-09-05T07:05

2024-09-05T07:05

экономика

хабаровский край

владивосток

айсен николаев

дмитрий демешин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. Якутия и Хабаровский край подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "Вместе с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном сотрудничестве и взаимодействии в иных сферах", - написал Николаев. По его словам, у регионов издавна сложились дружественные отношения, и сегодня идет работа над крупными проектами, ключевым из которых является инвестпроект по строительству Тихоокеанской железной дороги. "Для его реализации на ВЭФ-2024 мы также заключили трехстороннее соглашение с ООО "Порт Эльга", - отметил Николаев. Главным результатом договоренностей регионов, по мнению главы Якутии, станет рост экспортного потенциала республики. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/dividenty-1970686144.html

хабаровский край

владивосток

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экономика, хабаровский край, владивосток, айсен николаев, дмитрий демешин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)