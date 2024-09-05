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Китай заявил о готовности к сотрудничеству с Россией в Африке - РИА Новости, 05.09.2024
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06:47 05.09.2024 (обновлено: 06:48 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/sotrudnichestvo-1970687940.html
Китай заявил о готовности к сотрудничеству с Россией в Африке
Китай заявил о готовности к сотрудничеству с Россией в Африке - РИА Новости, 05.09.2024
Китай заявил о готовности к сотрудничеству с Россией в Африке
Китай готов к сотрудничеству с Россией в Африке и считает его очень важным, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:47
2024-09-05T06:48
в мире
китай
россия
африка
чжан ханьхуэй
оон
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Китай готов к сотрудничеству с Россией в Африке и считает его очень важным, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол в России Чжан Ханьхуэй. "Это очень важно. Мы готовы", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности Пекина к сотрудничеству с Москвой в Африке. На вопрос о том, как Китай смотрит на совместное урегулирование кризисов на континенте, дипломат сказал, что Россия и Китай сотрудничают по африканским вопросам в рамках ООН и других международных организаций, и такое сотрудничество будет укрепляться. Саммит форума китайско-африканского сотрудничества "Китай — Африка", в котором примут участие лидеры Китая и Африки, проходит в китайской столице, он продлится до 6 сентября. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, китай, россия, африка, чжан ханьхуэй, оон, дальневосточный федеральный университет
В мире, Китай, Россия, Африка, Чжан Ханьхуэй, ООН, Дальневосточный федеральный университет
Китай заявил о готовности к сотрудничеству с Россией в Африке

Посол Ханьхуэй: Китай готов к сотрудничеству с Россией в Африке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в России Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в России Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в России Чжан Ханьхуэй . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Китай готов к сотрудничеству с Россией в Африке и считает его очень важным, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол в России Чжан Ханьхуэй.
«
"Это очень важно. Мы готовы", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности Пекина к сотрудничеству с Москвой в Африке.
На вопрос о том, как Китай смотрит на совместное урегулирование кризисов на континенте, дипломат сказал, что Россия и Китай сотрудничают по африканским вопросам в рамках ООН и других международных организаций, и такое сотрудничество будет укрепляться.
Саммит форума китайско-африканского сотрудничества "Китай — Африка", в котором примут участие лидеры Китая и Африки, проходит в китайской столице, он продлится до 6 сентября. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Посол рассказал, как Россия и Китай преодолевают трудности в отношениях
Вчера, 06:33
 
В миреКитайРоссияАфрикаЧжан ХаньхуэйООНДальневосточный федеральный университет
 
 
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