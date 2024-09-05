https://ria.ru/20240905/sotrudnichestvo-1970687940.html

Китай заявил о готовности к сотрудничеству с Россией в Африке

Китай заявил о готовности к сотрудничеству с Россией в Африке - РИА Новости, 05.09.2024

Китай заявил о готовности к сотрудничеству с Россией в Африке

Китай готов к сотрудничеству с Россией в Африке и считает его очень важным, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:47

2024-09-05T06:47

2024-09-05T06:48

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чжан ханьхуэй

оон

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Китай готов к сотрудничеству с Россией в Африке и считает его очень важным, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол в России Чжан Ханьхуэй. "Это очень важно. Мы готовы", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности Пекина к сотрудничеству с Москвой в Африке. На вопрос о том, как Китай смотрит на совместное урегулирование кризисов на континенте, дипломат сказал, что Россия и Китай сотрудничают по африканским вопросам в рамках ООН и других международных организаций, и такое сотрудничество будет укрепляться. Саммит форума китайско-африканского сотрудничества "Китай — Африка", в котором примут участие лидеры Китая и Африки, проходит в китайской столице, он продлится до 6 сентября. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/kitay-1970686912.html

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в мире, китай, россия, африка, чжан ханьхуэй, оон, дальневосточный федеральный университет