https://ria.ru/20240905/sooruzhenie-1970918055.html

В Тульской области загорелось здание предприятия по производству пластика

В Тульской области загорелось здание предприятия по производству пластика - РИА Новости, 05.09.2024

В Тульской области загорелось здание предприятия по производству пластика

Пожар произошел в сооружении в городе Узловая Тульской области, предварительная площадь возгорания - 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:20

2024-09-05T20:20

2024-09-05T21:55

происшествия

узловая

тульская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТУЛА, 5 сен - РИА Новости. Пожар произошел в сооружении в городе Узловая Тульской области, предварительная площадь возгорания - 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале. "В 18.29 (совпадает с мск - ред.) на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в сооружении по адресу: город Узловая, улица Тульская. На место происшествия незамедлительно выехали восемь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Очевидцы в социальных сетях региона сообщают, что горит одно из зданий предприятия по производству пластика. В МЧС эту информацию подтвердили, отметив, что пожар произошел на территории АО "Пластик".

https://ria.ru/20240804/pozhar-1963927220.html

узловая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе в Тульской области По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом. 2024-09-05T20:20 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, узловая, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)