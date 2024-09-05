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В Тульской области загорелось здание предприятия по производству пластика - РИА Новости, 05.09.2024
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20:20 05.09.2024 (обновлено: 21:55 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/sooruzhenie-1970918055.html
В Тульской области загорелось здание предприятия по производству пластика
В Тульской области загорелось здание предприятия по производству пластика - РИА Новости, 05.09.2024
В Тульской области загорелось здание предприятия по производству пластика
Пожар произошел в сооружении в городе Узловая Тульской области, предварительная площадь возгорания - 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:20
2024-09-05T21:55
происшествия
узловая
тульская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 5 сен - РИА Новости. Пожар произошел в сооружении в городе Узловая Тульской области, предварительная площадь возгорания - 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале. "В 18.29 (совпадает с мск - ред.) на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в сооружении по адресу: город Узловая, улица Тульская. На место происшествия незамедлительно выехали восемь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Очевидцы в социальных сетях региона сообщают, что горит одно из зданий предприятия по производству пластика. В МЧС эту информацию подтвердили, отметив, что пожар произошел на территории АО "Пластик".
https://ria.ru/20240804/pozhar-1963927220.html
узловая
тульская область
россия
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Пожар на складе в Тульской области
По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом.
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происшествия, узловая, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Узловая, Тульская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области загорелось здание предприятия по производству пластика

МЧС: в Тульской области загорелось здание предприятия по производству пластика

© Фото : МЧС Тульской области/TelegramТушение пожара в Узловой в Тульской области
Тушение пожара в Узловой в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : МЧС Тульской области/Telegram
Тушение пожара в Узловой в Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 5 сен - РИА Новости. Пожар произошел в сооружении в городе Узловая Тульской области, предварительная площадь возгорания - 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.
"В 18.29 (совпадает с мск - ред.) на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в сооружении по адресу: город Узловая, улица Тульская. На место происшествия незамедлительно выехали восемь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.
Очевидцы в социальных сетях региона сообщают, что горит одно из зданий предприятия по производству пластика. В МЧС эту информацию подтвердили, отметив, что пожар произошел на территории АО "Пластик".
Место пожара в деревянном здании на территории фанерного комбината в Нововятском районе Кирова. 4 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В Кировской области загорелось здание фанерного комбината
4 августа, 01:51
 
ПроисшествияУзловаяТульская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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