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На ВЭФ подписали 258 соглашений на сумму более пяти триллионов рублей
На ВЭФ подписали 258 соглашений на сумму более пяти триллионов рублей - РИА Новости, 05.09.2024
На ВЭФ подписали 258 соглашений на сумму более пяти триллионов рублей
На Восточном экономическом форуме подписано 258 соглашений на сумму 5,395 триллиона руб, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:44
2024-09-05T14:44
2024-09-05T14:44
экономика
россия
сахалин
владивосток
юрий трутнев
алексей чекунков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. На Восточном экономическом форуме подписано 258 соглашений на сумму 5,395 триллиона руб, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев "Подписано 258 соглашений на 5,390 триллиона рублей", - сказал Трутнев. Он отметил, что это рекордная сумма. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал журналистам, что больше половины от общей цифры – это одно мегасоглашение. "Этот рекорд – это ответ на вопрос, как инвестировать в условиях дорогих денег", - сказал министр. Он отметил, что 200 миллиардов рублей из общей суммы - это соглашение о создании газохимического комплекса в Арктической зоне, 60 миллиардов рублей – соглашение об инвестициях на Сахалине в лесопереработку и логистические мощности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, сахалин, владивосток, юрий трутнев, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Сахалин, Владивосток, Юрий Трутнев, Алексей Чекунков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На ВЭФ подписали 258 соглашений на сумму более пяти триллионов рублей
Трутнев: на ВЭФ подписали 258 соглашений на 5,395 триллиона рублей