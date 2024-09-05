https://ria.ru/20240905/soglasheniya-1970834975.html

На ВЭФ подписали 258 соглашений на сумму более пяти триллионов рублей

На ВЭФ подписали 258 соглашений на сумму более пяти триллионов рублей - РИА Новости, 05.09.2024

На ВЭФ подписали 258 соглашений на сумму более пяти триллионов рублей

На Восточном экономическом форуме подписано 258 соглашений на сумму 5,395 триллиона руб, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:44

2024-09-05T14:44

2024-09-05T14:44

экономика

россия

сахалин

владивосток

юрий трутнев

алексей чекунков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. На Восточном экономическом форуме подписано 258 соглашений на сумму 5,395 триллиона руб, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев "Подписано 258 соглашений на 5,390 триллиона рублей", - сказал Трутнев. Он отметил, что это рекордная сумма. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал журналистам, что больше половины от общей цифры – это одно мегасоглашение. "Этот рекорд – это ответ на вопрос, как инвестировать в условиях дорогих денег", - сказал министр. Он отметил, что 200 миллиардов рублей из общей суммы - это соглашение о создании газохимического комплекса в Арктической зоне, 60 миллиардов рублей – соглашение об инвестициях на Сахалине в лесопереработку и логистические мощности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240710/vef-1958689671.html

россия

сахалин

владивосток

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экономика, россия, сахалин, владивосток, юрий трутнев, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)