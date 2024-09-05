https://ria.ru/20240905/soglashenie-1970682392.html
Аэрофлот подписал соглашение о намерениях с красноярским холдингом Bellini
Аэрофлот подписал соглашение о намерениях с красноярским холдингом Bellini - РИА Новости, 05.09.2024
Аэрофлот подписал соглашение о намерениях с красноярским холдингом Bellini
Российская авиакомпания "Аэрофлот" заключила соглашение о намерениях с красноярским ресторанным холдингом Bellini; подписание документа состоялось на полях... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:32
2024-09-05T05:32
2024-09-05T05:32
экономика
владивосток
аэрофлот
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" заключила соглашение о намерениях с красноярским ресторанным холдингом Bellini; подписание документа состоялось на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба перевозчика."Красноярск — один из признанных центров российской гастрономии. Поэтому мы ожидаем, что наше сотрудничество будет интересным с точки зрения кулинарных открытий, новых вкусов и современного подхода к приготовлению традиционных блюд русской кухни <…>", — приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрея Чиханчина.По условиям трехстороннего соглашения перевозчик "Аэрофлот", дочерняя компания ЗАО "Аэромар" и ресторанный холдинг Belliniбудут развивать сотрудничество в сфере бортового питания. Партнеры намерены реализовывать проекты, направленные на продвижение продукции красноярских производителей и региональной гастрономии, развитие гастрономического туризма, говорится в сообщении.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, аэрофлот, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Аэрофлот, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет
Аэрофлот подписал соглашение о намерениях с красноярским холдингом Bellini
Аэрофлот подписал соглашение о намерениях с красноярским холдингом Bellini