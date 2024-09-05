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Сахалин и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2024
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02:53 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/soglashenie-1970667769.html
Сахалин и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве
Сахалин и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2024
Сахалин и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве
Власти Сахалина и нефтегазохимическая компания "Сибур" подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:53
2024-09-05T02:53
экономика
сахалин
сахалинская область
россия
михаил карисалов
сибур холдинг
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Сахалина и нефтегазохимическая компания "Сибур" подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере климатической повестки и углеродного регулирования, сообщает правительство региона. По информации пресс-службы, подписи под документом поставили председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и генеральный директор, председатель правления компании Михаил Карисалов. Соглашение предполагает возможность реализации климатических проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения. Кроме того, стороны планируют обмениваться опытом и лучшими практиками, связанными с климатической повесткой, проводить просветительскую работу по повышению экологической культуры в регионе. "Наша главная цель – повысить качество жизни на Сахалине и Курилах. А для этого надо не только обеспечить рост экономики и развитие социальной сферы, но сберечь природу островов, сохранить здоровье наших земляков. Поэтому в нашем регионе реализуется пилотный проект по ограничению выбросов парниковых газов. Мы переводим на газ и электротягу транспорт, сокращаем количество угольных котельных. К 2026 году область должна стать углеродно-нейтральной территорией. Уверен, компания "Сибур", которая обладает большим опытом работы по этому направлению, станет для нас важным партнером", - цитирует пресс-служба главу правительства региона. В климатическом портфеле "Сибура" сегодня восемь разноплановых технологических и природно-климатических проектов с общим ожидаемым эффектом сокращения выбросов парниковых газов в объеме 10,8 миллиона тонн СО2-эквиваленте на горизонте десяти лет. Треть этого объема верифицирована, и углеродные единицы находятся в обращении. "Сибур" совершил уже более 15 сделок с углеродными единицами с партнерами в России и за рубежом. Благодаря им компании из различных секторов экономики смогли погасить углеродный след продукции, операционной деятельности или проводимых мероприятий. По словам Карисалова, "Сибур" продолжает развивать углеродный рынок в России и рад объединить усилия с правительством Сахалинской области, где сегодня проходят пилотные процессы в области регулирования и внедрения климатических инициатив. "Мы изучаем возможность реализации климатических проектов с использованием различных инновационных инструментов и технологий и видим большой потенциал и заинтересованность региона в совместной работе над ними", - приводит пресс-служба слова главы компании. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, сахалин, сахалинская область, россия, михаил карисалов, сибур холдинг, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Сахалин, Сахалинская область, Россия, Михаил Карисалов, Сибур Холдинг, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Сахалин и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве

Сахалин и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве в климатической повестке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на вечерний Холмск с залива Невельского Татарского пролива Японского моря
Вид на вечерний Холмск с залива Невельского Татарского пролива Японского моря - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на вечерний Холмск с залива Невельского Татарского пролива Японского моря. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Сахалина и нефтегазохимическая компания "Сибур" подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере климатической повестки и углеродного регулирования, сообщает правительство региона.
По информации пресс-службы, подписи под документом поставили председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и генеральный директор, председатель правления компании Михаил Карисалов. Соглашение предполагает возможность реализации климатических проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения. Кроме того, стороны планируют обмениваться опытом и лучшими практиками, связанными с климатической повесткой, проводить просветительскую работу по повышению экологической культуры в регионе.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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"Наша главная цель – повысить качество жизни на Сахалине и Курилах. А для этого надо не только обеспечить рост экономики и развитие социальной сферы, но сберечь природу островов, сохранить здоровье наших земляков. Поэтому в нашем регионе реализуется пилотный проект по ограничению выбросов парниковых газов. Мы переводим на газ и электротягу транспорт, сокращаем количество угольных котельных. К 2026 году область должна стать углеродно-нейтральной территорией. Уверен, компания "Сибур", которая обладает большим опытом работы по этому направлению, станет для нас важным партнером", - цитирует пресс-служба главу правительства региона.
В климатическом портфеле "Сибура" сегодня восемь разноплановых технологических и природно-климатических проектов с общим ожидаемым эффектом сокращения выбросов парниковых газов в объеме 10,8 миллиона тонн СО2-эквиваленте на горизонте десяти лет. Треть этого объема верифицирована, и углеродные единицы находятся в обращении. "Сибур" совершил уже более 15 сделок с углеродными единицами с партнерами в России и за рубежом. Благодаря им компании из различных секторов экономики смогли погасить углеродный след продукции, операционной деятельности или проводимых мероприятий.
По словам Карисалова, "Сибур" продолжает развивать углеродный рынок в России и рад объединить усилия с правительством Сахалинской области, где сегодня проходят пилотные процессы в области регулирования и внедрения климатических инициатив.
"Мы изучаем возможность реализации климатических проектов с использованием различных инновационных инструментов и технологий и видим большой потенциал и заинтересованность региона в совместной работе над ними", - приводит пресс-служба слова главы компании.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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10 из 18
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
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