https://ria.ru/20240905/soglashenie-1970667769.html

Сахалин и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве

Сахалин и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2024

Сахалин и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве

Власти Сахалина и нефтегазохимическая компания "Сибур" подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:53

2024-09-05T02:53

2024-09-05T02:53

экономика

сахалин

сахалинская область

россия

михаил карисалов

сибур холдинг

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Сахалина и нефтегазохимическая компания "Сибур" подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере климатической повестки и углеродного регулирования, сообщает правительство региона. По информации пресс-службы, подписи под документом поставили председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и генеральный директор, председатель правления компании Михаил Карисалов. Соглашение предполагает возможность реализации климатических проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения. Кроме того, стороны планируют обмениваться опытом и лучшими практиками, связанными с климатической повесткой, проводить просветительскую работу по повышению экологической культуры в регионе. "Наша главная цель – повысить качество жизни на Сахалине и Курилах. А для этого надо не только обеспечить рост экономики и развитие социальной сферы, но сберечь природу островов, сохранить здоровье наших земляков. Поэтому в нашем регионе реализуется пилотный проект по ограничению выбросов парниковых газов. Мы переводим на газ и электротягу транспорт, сокращаем количество угольных котельных. К 2026 году область должна стать углеродно-нейтральной территорией. Уверен, компания "Сибур", которая обладает большим опытом работы по этому направлению, станет для нас важным партнером", - цитирует пресс-служба главу правительства региона. В климатическом портфеле "Сибура" сегодня восемь разноплановых технологических и природно-климатических проектов с общим ожидаемым эффектом сокращения выбросов парниковых газов в объеме 10,8 миллиона тонн СО2-эквиваленте на горизонте десяти лет. Треть этого объема верифицирована, и углеродные единицы находятся в обращении. "Сибур" совершил уже более 15 сделок с углеродными единицами с партнерами в России и за рубежом. Благодаря им компании из различных секторов экономики смогли погасить углеродный след продукции, операционной деятельности или проводимых мероприятий. По словам Карисалова, "Сибур" продолжает развивать углеродный рынок в России и рад объединить усилия с правительством Сахалинской области, где сегодня проходят пилотные процессы в области регулирования и внедрения климатических инициатив. "Мы изучаем возможность реализации климатических проектов с использованием различных инновационных инструментов и технологий и видим большой потенциал и заинтересованность региона в совместной работе над ними", - приводит пресс-служба слова главы компании. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/vladivostok-1970666472.html

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экономика, сахалин, сахалинская область, россия, михаил карисалов, сибур холдинг, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)