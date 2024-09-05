https://ria.ru/20240905/smi-1970854421.html

СМИ: новый глава МИД Украины будет бороться против снятия ограничений США

СМИ: новый глава МИД Украины будет бороться против снятия ограничений США - РИА Новости, 05.09.2024

СМИ: новый глава МИД Украины будет бороться против снятия ограничений США

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, вероятно, будет бороться против снятия ограничений США на использование оружия большой дальности для ударов РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:50

2024-09-05T15:50

2024-09-05T16:07

украина

россия

сша

андрей сибига

владимир зеленский

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, вероятно, будет бороться против снятия ограничений США на использование оружия большой дальности для ударов ВСУ по территории России, утверждает испанская газета Mundo со ссылкой на источник.В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сибиги. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы."Ожидается, что новый министр иностранных дел Украины... будет бороться за отмену вето США, которое не позволяет использовать западное оружие большой дальности против внутренних территорий России", - рассказал газете неназванный дипломатический источник в Киеве.Газета добавляет, что последние кадровые перестановки Зеленского - это не "простая перестановка стульев". Отмечается, что она призвана превратить правительство Киева в "военное правительство", в рамках которого министры будут заняты военной логистикой и промышленностью.Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.Во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России и не ведут процесс пересмотра этой политики.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240905/kuleba-1970823701.html

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970854260.html

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украина, россия, сша, андрей сибига, владимир зеленский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины