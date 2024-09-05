https://ria.ru/20240905/slutskiy-1970840131.html

Слуцкий прокомментировал назначение Сибиги на пост главы МИД Украины

Слуцкий прокомментировал назначение Сибиги на пост главы МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024

Слуцкий прокомментировал назначение Сибиги на пост главы МИД Украины

Утверждение главой МИД Украины Андрея Сибиги вряд ли приведет к какому либо положительному сдвигу в урегулировании украинского конфликта, Украина остаётся... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:03

2024-09-05T15:03

2024-09-05T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

андрей сибига

леонид слуцкий (политик)

дмитрий кулеба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793264565_0:77:2475:1470_1920x0_80_0_0_9ac94a627431218006f063f77a793005.png

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Утверждение главой МИД Украины Андрея Сибиги вряд ли приведет к какому либо положительному сдвигу в урегулировании украинского конфликта, Украина остаётся территорией внешнего управления, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы, сообщил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Утверждение главой МИД Украины Андрея Сибиги вряд ли приведет к какому либо положительному сдвигу в урегулировании украинского конфликта", - сказал Слуцкий РИА Новости. Он считает, что Украина остаётся территорией внешнего управления, где от смены министра иностранных дел мало что зависит. По его словам, украинский конфликт будет урегулирован Россией и на условиях России исходя из ситуации на поле боя. "Мы видим, что освобождение земли Донбасса сейчас идёт достаточно хорошими темпами. А если просроченный (Владимир) Зеленский введением в игру Сибиги пытается таким образом изменить позицию стран Глобального Юга в отношении событий на Украине - причин и следствий, ничего у него не получится. Глобальное большинство сегодня прекрасно понимает кто есть кто, выступает против гегемонии коллективного Запада и прокси-войны против России руками украинцев", - заключил депутат. В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сибиги.

https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970804678.html

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, донбасс, андрей сибига, леонид слуцкий (политик), дмитрий кулеба