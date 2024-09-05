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Слуцкий прокомментировал назначение Сибиги на пост главы МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/slutskiy-1970840131.html
Слуцкий прокомментировал назначение Сибиги на пост главы МИД Украины
Слуцкий прокомментировал назначение Сибиги на пост главы МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024
Слуцкий прокомментировал назначение Сибиги на пост главы МИД Украины
Утверждение главой МИД Украины Андрея Сибиги вряд ли приведет к какому либо положительному сдвигу в урегулировании украинского конфликта, Украина остаётся... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:03
2024-09-05T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
андрей сибига
леонид слуцкий (политик)
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Утверждение главой МИД Украины Андрея Сибиги вряд ли приведет к какому либо положительному сдвигу в урегулировании украинского конфликта, Украина остаётся территорией внешнего управления, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы, сообщил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Утверждение главой МИД Украины Андрея Сибиги вряд ли приведет к какому либо положительному сдвигу в урегулировании украинского конфликта", - сказал Слуцкий РИА Новости. Он считает, что Украина остаётся территорией внешнего управления, где от смены министра иностранных дел мало что зависит. По его словам, украинский конфликт будет урегулирован Россией и на условиях России исходя из ситуации на поле боя. "Мы видим, что освобождение земли Донбасса сейчас идёт достаточно хорошими темпами. А если просроченный (Владимир) Зеленский введением в игру Сибиги пытается таким образом изменить позицию стран Глобального Юга в отношении событий на Украине - причин и следствий, ничего у него не получится. Глобальное большинство сегодня прекрасно понимает кто есть кто, выступает против гегемонии коллективного Запада и прокси-войны против России руками украинцев", - заключил депутат. В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сибиги.
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970804678.html
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в мире, россия, украина, донбасс, андрей сибига, леонид слуцкий (политик), дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Андрей Сибига, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Кулеба
Слуцкий прокомментировал назначение Сибиги на пост главы МИД Украины

Слуцкий: назначение Сибиги не приведет к положительному сдвигу в урегулировании

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Андрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Утверждение главой МИД Украины Андрея Сибиги вряд ли приведет к какому либо положительному сдвигу в урегулировании украинского конфликта, Украина остаётся территорией внешнего управления, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы, сообщил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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"Утверждение главой МИД Украины Андрея Сибиги вряд ли приведет к какому либо положительному сдвигу в урегулировании украинского конфликта", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Он считает, что Украина остаётся территорией внешнего управления, где от смены министра иностранных дел мало что зависит. По его словам, украинский конфликт будет урегулирован Россией и на условиях России исходя из ситуации на поле боя.
"Мы видим, что освобождение земли Донбасса сейчас идёт достаточно хорошими темпами. А если просроченный (Владимир) Зеленский введением в игру Сибиги пытается таким образом изменить позицию стран Глобального Юга в отношении событий на Украине - причин и следствий, ничего у него не получится. Глобальное большинство сегодня прекрасно понимает кто есть кто, выступает против гегемонии коллективного Запада и прокси-войны против России руками украинцев", - заключил депутат.
В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сибиги.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассАндрей СибигаЛеонид Слуцкий (политик)Дмитрий Кулеба
 
 
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