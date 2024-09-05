https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html

Симоньян заявила о паранойе у западных СМИ после обвинений США в адрес RT

Симоньян заявила о паранойе у западных СМИ после обвинений США в адрес RT - РИА Новости, 05.09.2024

Симоньян заявила о паранойе у западных СМИ после обвинений США в адрес RT

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале обвинения американских властей во... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:09

2024-09-05T18:09

2024-09-05T22:43

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале обвинения американских властей во "вмешательстве" RT в выборы президента США."Все западные СМИ зашлись в приступе паранойи. Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы. Поэтому мне и пятерым моим коллегам еще и влепили санкции", — написала она.При этом, как отметила медиаменеджер, американские лидеры мнений все отрицают. "А что им еще делать. Просто представьте себе на секунду, что это так. Вот поэтому, май френдс, вот поэтому", — добавила Симоньян.Ранее в четверг несколько западных СМИ сообщили, что Министерство юстиции США обвинило сотрудников RT в создании схемы по тайному финансированию и управлению созданием видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров. По данным медиа, речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой. Обвинение утверждает, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей компании, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.Отмечается, что фирма, которой якобы перевели деньги, — зарегистрированная в Нашвилле Tenet Media, а сотрудничавшие с ней инфлюенсеры "знали, что работают на русских".Накануне американский Минфин ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Новые ограничительные меры затронули и Симоньян, которая в заявлении ведомства называется "центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния", а также несколько топ-менеджеров RT, среди которых Калашников и Афанасьева.

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сша, россия, москва, маргарита симоньян, в мире, мария захарова, елена афанасьева