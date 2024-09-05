https://ria.ru/20240905/shtraf-1794625929.html

Штраф за скорость в 2024 году: где о нем узнать и как оплатить

Штраф за превышение скорости 2024 какой размер, когда приходит, как оплатить

Штраф за скорость в 2024 году: где о нем узнать и как оплатить

Сотрудники ГИБДД призывают всех водителей не превышать максимальную разрешенную скорость движения автомобиля на дорогах различного значения. Что делать, если... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:46

2024-09-05T14:46

2024-09-05T14:46

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД призывают всех водителей не превышать максимальную разрешенную скорость движения автомобиля на дорогах различного значения. Что делать, если пришел штраф за превышение скорости, какое наказание грозит нарушителям в 2024 году, размер штрафа, как его оплатить или обжаловать — в материале РИА Новости.Скоростной режим на дорогахСкоростной режим на дорогах устанавливается главой 10 ПДД. "Согласно п. 10.2, 10.3 ПДД РФ в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных и на дворовых территориях - не более 20 км/ч. Вне населенных пунктов разрешается движение: мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч", — поясняет Дмитрий Безделин, юрист Европейской Юридической Службы.Эксперт отмечает, что вышеуказанная скорость может быть увеличена по решению органов исполнительной власти субъектов РФ с установкой соответствующих знаков до 110 км/ч на дорогах общего пользования и до 130 км/ч на автомагистралях. А при буксировке транспортных средств - не более 50 км/ч.Максимальная разрешенная скорость движения на дорогах РФ в настоящее время составляет 130 км/ч. Кроме того, при движении водитель обязан руководствоваться дорожными знаками и разметкой, ограничить максимальную скорость может знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости", а минимальную 4.6 "Ограничение минимальной скорости".Таблица скоростного режимаДля каждого вида транспорта на том или ином участке дороги определенного значения предусмотрены ограничения скоростного режимаПревышение скорости"Превышение скорости является самым распространенным нарушением Правил дорожного движения", — отметила адвокат Алиса Волхова.За это водитель может быть привлечен к административной ответственности, а в некоторых случаях даже к уголовной. Антон Алферов, руководитель юридической службы онлайн-сервиса по сравнению и покупке страховых продуктов "Страховка.Ру" отмечает, что степень ответственности определяется в зависимости от следующих факторов:Фиксация превышения скоростиФиксация превышения скорости производится с помощью специальных технических средств. Кроме того, нарушение может отметить инспектор ГИБДД в реальном времени, а также стационарные средства определения скорости (так называемая фото- и видеофиксация).Скоростемеры (радары) могут быть как мобильными, так и стационарными. Первые используются сотрудниками ГИБДД для измерения и фиксации скорости движения автомобилей непосредственно в зоне их патрулирования. Стационарные приборы для измерения скорости движения устанавливаются на специальных дорожных конструкциях, в основном в зонах интенсивного движения, для автоматического контроля за скоростным режимом. "Все современные приборы такого типа (и мобильные, и стационарные) имеют функции фото- и видеофиксации движущихся автомобилей, распознавания их государственных регистрационных знаков и передачи полученных данных по каналам связи в центр обработки полученной информации либо на мобильный пост сотрудников ДПС", — объясняет Антон Алферов.Инспектор ГИБДД"Сотрудники ГИБДД при обеспечении безопасности дорожного движения на конкретном участке, как правило, используют мобильные технические устройства. А при фиксации правонарушений в автоматическом режиме, т.е. без какого-либо воздействия человека на приборы, - стационарные", — говорит Дмитрий Безделин, юрист Европейской Юридической Службы.Эксперт отмечает, что в случае, когда водителя привлекает инспектор, то на него распространяется принцип презумпции невиновности и сотрудник ГИБДД обязан доказать факт совершения правонарушения и при желании водителя ознакомить его с материалами дела, предоставить возможность пользоваться юридической помощью. А также в случае спора относительно вменяемого правонарушения он обязан составить протокол по делу об административном правонарушении, а правонарушитель вправе внести в него свои объяснения. Совершенно иначе обстоит дело с автоматической фиксацией правонарушения, протокол не составляется и постановление выносится без присутствия правонарушителя.КамераНарушение ПДД может фиксировать камера. Устройство должно соответствовать определенным требованиям: камера должна осуществлять фото- и киносъемки, видеозаписи, работать в автоматическом режиме. При назначении наказания при фиксации правонарушения на камеру Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, доцент кафедры финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ, генеральный директор ООО "Мариокс центр", отметила следующие особенности:Основные правила фиксации нарушений видеокамерой:Штрафы за превышение скоростиОтветственность зависит от величины превышения скорости, согласно ст. 12.9 КоАП РФ:"В случае автоматической фиксации нарушения скоростного режима размер штрафа устанавливается по минимальной границе, а требование его оплаты направляется исключительно владельцу авто независимо от того, находился ли он за рулем в данный момент", — уточняет адвокат Алиса Волхова.За повторное правонарушение наступает следующая ответственность:Как проверитьПроверка штрафов возможна через сайты и приложения:Также необходимо проверять письма, которые приходят по почте России и на электронный почтовый ящик.Скидка при оплатеВ первые двадцать дней с момента вынесения постановления можно оплатить штраф со скидкой в размере 50 %, если срок пропущен можно ходатайствовать о восстановлении указанного срока. Но за повторное правонарушение скидка не предусмотрена.Таблица штрафовКак оплатитьАдминистративный штраф можно оплатить через банк, предоставив копию постановления и реквизиты, а также платежного агента, организацию федеральной почтовой связи и в том числе через сайт “Госуслуги” (ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ). Юрист Дмитрий Безделин поясняет, что гражданину необходимо лишь оплатить штраф и сохранить чек, а обязанность известить орган, выносивший постановление, об уплате лежит на организации, которая приняла платеж.Как обжаловатьВынесенное постановление можно обжаловать, но юристы рекомендуют детально изучить фотоматериал и иные доказательства, только после тщательного анализа принять решение оспорить вынесенное постановление или согласиться с вменяемым правонарушением. "Срок подачи жалобы - 10 суток с момента вручения копии постановления. Она подается в районный или городской суд, направить ее необходимо заказным письмом через почту России с описью вложения, т.к. КоАП в данный момент не предусматривает электронного обжалования постановления в суде. Также жалобу можно подать вышестоящему должностному лицу через сайт “Госуслуги”", — объясняет эксперт.Ответственность за неуплату штрафаПо общему правилу административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законною силу. "Если указанное требование закона не исполнить, гражданина могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов", — предупреждает Дмитрий Безделин.По словам Алисы Волховой, при неуплате штрафа ГИБДД направляет постановление судебным приставам, и деньги будут взысканы в принудительном порядке, при этом дополнительно снимут исполнительский сбор и сбор за проведение процессуальных действий.Наказание за повторные нарушенияПовторное в течение года превышение скорости на 40–60 километров в час карается штрафом от 2 000 до 2 500 рублей. А за повторное превышение на 60 и более километров в час предусмотрено наказание в виде лишения прав на один год. Если это зафиксировала камера, то будет штраф в 5 000 рублей."Нововведением 2022 года является ст. 264.2 УК РФ. Теперь если водитель был лишен прав за превышение скорости, и во время лишения будет управлять транспортом с нарушением скоростного режима более 60 км/ч (то есть с нарушением частей ст.12.9 КоАП, за которое установлено лишение водительских прав), то он будет привлечен к уголовной ответственности", — поясняет Алиса Волхова.Наказание преступление может быть следующим:Также устанавливается повторное лишение водительских прав сроком до трех лет.Кроме того, ст. 264.2 УК РФ предусматривает наказание за рецидив:Лишение водительских прав может быть продлено до шести лет.Действие ст. 264.2 УК РФ не распространяется на случаи, когда нарушение скоростного режима фиксируется в автоматическом режиме.Превышение скорости без штрафаНа сегодня существует нештрафуемый порог скорости - превышение от 1 до 19 км/ч от разрешенной (списывают на погрешности приборов). То есть, если установлен знак с максимальной разрешенной скоростью "40", то за езду со скоростью, например, 57 километров в час ответственность не предусмотрена. Изменения в 2024 годуМинтранс подготовил проект изменения в ПДД об обязательном соблюдении автомобилистами средней скорости на дорогах. Было намечено, что новая норма вступит в силу с 1 марта 2024 года, но в новой редакции дата перенесена на 1 сентября 2024 года. В этот день вступит в силу федеральный закон с новыми требованиями к камерам, которые будут фиксировать превышение средней скорости. Проект поддержало Минэкономразвития в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия: “Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог”, — считает ведомство.Следующим шагом должен стать возврат штрафов за превышение средней скорости и поправки в КоАП. Напомним, что в период с 2013 по 2021 год водители уже получали подобные штрафы, но после череды жалоб на их необоснованность в ГИБДД перестали оформлять постановления.

https://ria.ru/20220204/shtraf-1770982318.html

https://ria.ru/20240305/dogovor-1758583071.html

https://ria.ru/20210328/tyuning--1603175476.html

https://ria.ru/20170914/1504711059.html

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Алёна Пава

россия, общество, авто, гибдд мвд рф