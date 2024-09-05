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Шишкарев: рост контейнерного рынка России составит 11-12% в 2024 году - РИА Новости, 05.09.2024
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15:37 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/shishkarev-1970850691.html
Шишкарев: рост контейнерного рынка России составит 11-12% в 2024 году
Шишкарев: рост контейнерного рынка России составит 11-12% в 2024 году - РИА Новости, 05.09.2024
Шишкарев: рост контейнерного рынка России составит 11-12% в 2024 году
Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев ожидает рост контейнерного рынка России в 2024 году на 11-12%; с такой оценкой он выступил на полях... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:37
2024-09-05T15:37
россия
владивосток
дальний восток
сергей шишкарев
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев ожидает рост контейнерного рынка России в 2024 году на 11-12%; с такой оценкой он выступил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) в интервью телеканалу Россия 24."Динамика уже который год положительная. За последние семь месяцев рост контейнерных перевозок по железной дороге составил 8-9%. С учётом активизации торговли ближе к Новому году, потребительского спроса, по всему контейнерному рынку (включена морская и ЖД транспортировка - ред.) я вижу цифру 11-12% роста", – отметил Шишкарев в интервью телеканалу "России-24".В качестве сдерживающих рынок факторов основатель и совладелец ГК "Дело" указал на инфраструктурные ограничения Восточного полигона, а также сохраняющуюся диспропорцию экспорта и импорта. Он напомнил, что импортные контейнеры приходится зачастую вывозить с Дальнего Востока в полувагонах."Экспорт пока не поспевает за балансом спроса и предложения по перевозкам. Конечно, не восстановился в полном объеме еще Северо-Запад: только 30% к тем объемам, которые были. Но динамика крайне положительная", – заключил он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, дальний восток, сергей шишкарев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Дальний Восток, Сергей Шишкарев, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Шишкарев: рост контейнерного рынка России составит 11-12% в 2024 году

© Фото : ГК "Дело"Председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
Председатель совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : ГК "Дело"
Председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев ожидает рост контейнерного рынка России в 2024 году на 11-12%; с такой оценкой он выступил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) в интервью телеканалу Россия 24.
"Динамика уже который год положительная. За последние семь месяцев рост контейнерных перевозок по железной дороге составил 8-9%. С учётом активизации торговли ближе к Новому году, потребительского спроса, по всему контейнерному рынку (включена морская и ЖД транспортировка - ред.) я вижу цифру 11-12% роста", – отметил Шишкарев в интервью телеканалу "России-24".
В качестве сдерживающих рынок факторов основатель и совладелец ГК "Дело" указал на инфраструктурные ограничения Восточного полигона, а также сохраняющуюся диспропорцию экспорта и импорта. Он напомнил, что импортные контейнеры приходится зачастую вывозить с Дальнего Востока в полувагонах.
"Экспорт пока не поспевает за балансом спроса и предложения по перевозкам. Конечно, не восстановился в полном объеме еще Северо-Запад: только 30% к тем объемам, которые были. Но динамика крайне положительная", – заключил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияВладивостокДальний ВостокСергей ШишкаревВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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