https://ria.ru/20240905/shishkarev-1970850691.html

Шишкарев: рост контейнерного рынка России составит 11-12% в 2024 году

Шишкарев: рост контейнерного рынка России составит 11-12% в 2024 году - РИА Новости, 05.09.2024

Шишкарев: рост контейнерного рынка России составит 11-12% в 2024 году

Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев ожидает рост контейнерного рынка России в 2024 году на 11-12%; с такой оценкой он выступил на полях... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:37

2024-09-05T15:37

2024-09-05T15:37

россия

владивосток

дальний восток

сергей шишкарев

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев ожидает рост контейнерного рынка России в 2024 году на 11-12%; с такой оценкой он выступил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) в интервью телеканалу Россия 24."Динамика уже который год положительная. За последние семь месяцев рост контейнерных перевозок по железной дороге составил 8-9%. С учётом активизации торговли ближе к Новому году, потребительского спроса, по всему контейнерному рынку (включена морская и ЖД транспортировка - ред.) я вижу цифру 11-12% роста", – отметил Шишкарев в интервью телеканалу "России-24".В качестве сдерживающих рынок факторов основатель и совладелец ГК "Дело" указал на инфраструктурные ограничения Восточного полигона, а также сохраняющуюся диспропорцию экспорта и импорта. Он напомнил, что импортные контейнеры приходится зачастую вывозить с Дальнего Востока в полувагонах."Экспорт пока не поспевает за балансом спроса и предложения по перевозкам. Конечно, не восстановился в полном объеме еще Северо-Запад: только 30% к тем объемам, которые были. Но динамика крайне положительная", – заключил он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/shishkarev-1970593909.html

россия

владивосток

дальний восток

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Артем Смирнов

россия, владивосток, дальний восток, сергей шишкарев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)