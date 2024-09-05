https://ria.ru/20240905/sevmorput-1970671855.html
"Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность участия в проектах Севморпути
"Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность участия в проектах Севморпути - РИА Новости, 05.09.2024
"Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность участия в проектах Севморпути
"Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность его участия в проектах на Северном морском пути, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:38
2024-09-05T03:38
2024-09-05T03:38
вьетнам
россия
китай
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_8e082b09e3c63eca34c85bfc0c5dd8ce.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность его участия в проектах на Северном морском пути, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. На сессии "Северный морской путь и его логистические возможности" Восточного экономического форума-2024 Лихачев рассказал об интересе партнеров России, в том числе Китая и Индии, к проектам на СМП. "Мы обсуждаем этот вопрос и с Вьетнамом", - добавил он. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/rets-1970495501.html
вьетнам
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_f95f8adea2407933ff32d5c0e610627f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, китай, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Вьетнам, Россия, Китай, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
"Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность участия в проектах Севморпути
Лихачев: "Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность участия в проектах на СМП