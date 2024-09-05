https://ria.ru/20240905/sevmorput-1970671855.html

"Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность участия в проектах Севморпути

"Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность участия в проектах Севморпути - РИА Новости, 05.09.2024

"Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность участия в проектах Севморпути

"Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность его участия в проектах на Северном морском пути, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:38

2024-09-05T03:38

2024-09-05T03:38

вьетнам

россия

китай

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность его участия в проектах на Северном морском пути, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. На сессии "Северный морской путь и его логистические возможности" Восточного экономического форума-2024 Лихачев рассказал об интересе партнеров России, в том числе Китая и Индии, к проектам на СМП. "Мы обсуждаем этот вопрос и с Вьетнамом", - добавил он. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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вьетнам, россия, китай, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире