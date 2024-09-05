Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе установят 576 специальных укрытий - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sevastopol-1970914078.html
В Севастополе установят 576 специальных укрытий
В Севастополе установят 576 специальных укрытий - РИА Новости, 05.09.2024
В Севастополе установят 576 специальных укрытий
По просьбе пресс-службы правительства Севастополя заголовок и лид даются в новой редакции, обновлена цитата. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:00
2024-09-05T20:00
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954842061_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59e94a0d6fb617c18b43c5abee61807e.jpg
По просьбе пресс-службы правительства Севастополя заголовок и лид даются в новой редакции, обновлена цитата. СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. В Севастополе на следующей неделе установят 576 специальных укрытий на случай ракетных атак на город, сообщил губернатор Михаил Развожаев. После атаки ракетами ATACMS на Севастополь в конце июня Развожаев заявлял, что планируется установить около 600 бетонных укрытий. "По оценкам специалистов, работы завершатся на следующей неделе - всего в нашем городе будет 576 модульных укрытий", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, к настоящему времени установлены 392 укрытия: 122 на пляжах, площадях, парках и скверах, ещё 7 установят до конца дня, 270 - на остановках, ещё 5 устанавливают сегодня. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети. Заксобрание города 1 июля утвердило превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ, в частности, появился сигнал "баллистика", который подразумевает, что у людей есть до трех минут, чтобы проследовать в укрытие.
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955591933.html
https://ria.ru/20240829/pvo-1969112523.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954842061_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_089bbe6db1bb67428305bd9500c5f245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе установят 576 специальных укрытий

Развожаев: в Севастополе установят 576 укрытий на случай ракетных атак

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Севастополь с территории мемориального комплекса "Малахов курган"
Вид на Севастополь с территории мемориального комплекса Малахов курган - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Севастополь с территории мемориального комплекса "Малахов курган" . Архивное фото
Читать ria.ru в
По просьбе пресс-службы правительства Севастополя заголовок и лид даются в новой редакции, обновлена цитата.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. В Севастополе на следующей неделе установят 576 специальных укрытий на случай ракетных атак на город, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Севастополе созовут чрезвычайное заседание заксобрания
26 июня, 14:46
После атаки ракетами ATACMS на Севастополь в конце июня Развожаев заявлял, что планируется установить около 600 бетонных укрытий.
"По оценкам специалистов, работы завершатся на следующей неделе - всего в нашем городе будет 576 модульных укрытий", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, к настоящему времени установлены 392 укрытия: 122 на пляжах, площадях, парках и скверах, ещё 7 установят до конца дня, 270 - на остановках, ещё 5 устанавливают сегодня.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
Заксобрание города 1 июля утвердило превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ, в частности, появился сигнал "баллистика", который подразумевает, что у людей есть до трех минут, чтобы проследовать в укрытие.
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив семь целей
29 августа, 07:29
 
СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала