https://ria.ru/20240905/sevastopol-1970914078.html

В Севастополе установят 576 специальных укрытий

В Севастополе установят 576 специальных укрытий - РИА Новости, 05.09.2024

В Севастополе установят 576 специальных укрытий

По просьбе пресс-службы правительства Севастополя заголовок и лид даются в новой редакции, обновлена цитата. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:00

2024-09-05T20:00

2024-09-05T20:00

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954842061_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59e94a0d6fb617c18b43c5abee61807e.jpg

По просьбе пресс-службы правительства Севастополя заголовок и лид даются в новой редакции, обновлена цитата. СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. В Севастополе на следующей неделе установят 576 специальных укрытий на случай ракетных атак на город, сообщил губернатор Михаил Развожаев. После атаки ракетами ATACMS на Севастополь в конце июня Развожаев заявлял, что планируется установить около 600 бетонных укрытий. "По оценкам специалистов, работы завершатся на следующей неделе - всего в нашем городе будет 576 модульных укрытий", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, к настоящему времени установлены 392 укрытия: 122 на пляжах, площадях, парках и скверах, ещё 7 установят до конца дня, 270 - на остановках, ещё 5 устанавливают сегодня. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети. Заксобрание города 1 июля утвердило превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ, в частности, появился сигнал "баллистика", который подразумевает, что у людей есть до трех минут, чтобы проследовать в укрытие.

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955591933.html

https://ria.ru/20240829/pvo-1969112523.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины