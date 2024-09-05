https://ria.ru/20240905/sevastopol-1970677124.html
В Севастополе отменили ракетную опасность
В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.09.2024
В Севастополе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:28
2024-09-05T04:28
2024-09-05T04:28
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор объявил о ракетной опасности в 4.15 мск, она продлилась три минуты. "Отбой опасности по баллистике", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность
В Севастополе отменили ракетную опасность
Развожаев: ракетная опасность в Севастополе отменена спустя три минуты