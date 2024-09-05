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В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sevastopol-1970677124.html
В Севастополе отменили ракетную опасность
В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.09.2024
В Севастополе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:28
2024-09-05T04:28
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор объявил о ракетной опасности в 4.15 мск, она продлилась три минуты. "Отбой опасности по баллистике", - написал он.
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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность
В Севастополе отменили ракетную опасность

Развожаев: ракетная опасность в Севастополе отменена спустя три минуты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор объявил о ракетной опасности в 4.15 мск, она продлилась три минуты.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Отбой опасности по баллистике", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевРоссияБезопасность
 
 
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