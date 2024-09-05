https://ria.ru/20240905/sevastopol-1970677124.html

В Севастополе отменили ракетную опасность

В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.09.2024

В Севастополе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:28

2024-09-05T04:28

2024-09-05T04:28

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор объявил о ракетной опасности в 4.15 мск, она продлилась три минуты. "Отбой опасности по баллистике", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность