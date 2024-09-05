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Генпрокуратура оптимизировала оформление сертификатов на зерновые культуры - РИА Новости, 05.09.2024
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03:30 05.09.2024
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Генпрокуратура оптимизировала оформление сертификатов на зерновые культуры
Генпрокуратура оптимизировала оформление сертификатов на зерновые культуры - РИА Новости, 05.09.2024
Генпрокуратура оптимизировала оформление сертификатов на зерновые культуры
Генеральная прокуратура РФ добилась оптимизации оформления фитосанитарных сертификатов на зерновые культуры при их экспорте, что позволяет нарастить объемы... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:30
2024-09-05T03:30
экономика
владивосток
россия
игорь краснов
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
генеральная прокуратура рф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ добилась оптимизации оформления фитосанитарных сертификатов на зерновые культуры при их экспорте, что позволяет нарастить объемы международных поставок, сообщил на ВЭФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Год назад здесь, во Владивостоке, мною с представителями бизнес-сообщества обсуждались системные проблемы в сфере поддержки отраслей экономики и отечественных компаний. После нашего вмешательства большинство из них окончательно решены. Например, оптимизирована процедура оформления фитосанитарного сертификата на зерновые культуры при их экспорте", - сказал Краснов. По его словам, теперь сертификат можно получить не только на отдельный вагон, но и на весь состав, что значительно упрощает прохождение административных процедур, "сокращает издержки и позволяет нарастить объемы международных поставок, что в текущих реалиях очень важно и для бизнеса, и для экономики в целом". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, россия, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , генеральная прокуратура рф
Экономика, Владивосток, Россия, Игорь Краснов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура оптимизировала оформление сертификатов на зерновые культуры

Генпрокуратура добилась оптимизации фитосанитарных сертификатов на зерновые

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ добилась оптимизации оформления фитосанитарных сертификатов на зерновые культуры при их экспорте, что позволяет нарастить объемы международных поставок, сообщил на ВЭФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"Год назад здесь, во Владивостоке, мною с представителями бизнес-сообщества обсуждались системные проблемы в сфере поддержки отраслей экономики и отечественных компаний. После нашего вмешательства большинство из них окончательно решены. Например, оптимизирована процедура оформления фитосанитарного сертификата на зерновые культуры при их экспорте", - сказал Краснов.
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По его словам, теперь сертификат можно получить не только на отдельный вагон, но и на весь состав, что значительно упрощает прохождение административных процедур, "сокращает издержки и позволяет нарастить объемы международных поставок, что в текущих реалиях очень важно и для бизнеса, и для экономики в целом".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУ стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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17 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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18 из 18

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 18

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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ЭкономикаВладивостокРоссияИгорь КрасновДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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