https://ria.ru/20240905/sertifikaty-1970671083.html
Генпрокуратура оптимизировала оформление сертификатов на зерновые культуры
Генпрокуратура оптимизировала оформление сертификатов на зерновые культуры - РИА Новости, 05.09.2024
Генпрокуратура оптимизировала оформление сертификатов на зерновые культуры
Генеральная прокуратура РФ добилась оптимизации оформления фитосанитарных сертификатов на зерновые культуры при их экспорте, что позволяет нарастить объемы... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:30
2024-09-05T03:30
2024-09-05T03:30
экономика
владивосток
россия
игорь краснов
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
генеральная прокуратура рф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ добилась оптимизации оформления фитосанитарных сертификатов на зерновые культуры при их экспорте, что позволяет нарастить объемы международных поставок, сообщил на ВЭФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Год назад здесь, во Владивостоке, мною с представителями бизнес-сообщества обсуждались системные проблемы в сфере поддержки отраслей экономики и отечественных компаний. После нашего вмешательства большинство из них окончательно решены. Например, оптимизирована процедура оформления фитосанитарного сертификата на зерновые культуры при их экспорте", - сказал Краснов. По его словам, теперь сертификат можно получить не только на отдельный вагон, но и на весь состав, что значительно упрощает прохождение административных процедур, "сокращает издержки и позволяет нарастить объемы международных поставок, что в текущих реалиях очень важно и для бизнеса, и для экономики в целом". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/gosuslugi-1970670642.html
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экономика, владивосток, россия, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , генеральная прокуратура рф
Экономика, Владивосток, Россия, Игорь Краснов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура оптимизировала оформление сертификатов на зерновые культуры
Генпрокуратура добилась оптимизации фитосанитарных сертификатов на зерновые