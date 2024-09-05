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Вице-премьер Сербии резко ответил на претензии ЕК из-за встречи с Путиным - РИА Новости, 05.09.2024
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19:22 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/serbiya-1970907772.html
Вице-премьер Сербии резко ответил на претензии ЕК из-за встречи с Путиным
Вице-премьер Сербии резко ответил на претензии ЕК из-за встречи с Путиным - РИА Новости, 05.09.2024
Вице-премьер Сербии резко ответил на претензии ЕК из-за встречи с Путиным
Вице-премьер Сербии Александр Вулин остро ответил на претензии из Еврокомиссии к его поездке в Россию и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:22
2024-09-05T19:22
в мире
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владимир путин
петер стано
евросоюз
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БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин остро ответил на претензии из Еврокомиссии к его поездке в Россию и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Замглавы правительства Сербии на полях ВЭФ в Владивостоке встретился с российским лидером. Официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано заявил, что ЕС призывает Сербию отказаться от укрепления отношений с Россией, так как это противоречит ее обязательствам как кандидата на вступление в союз. Он на брифинге задался вопросом "от чьего имени Вулин говорит об отношения официального Белграда и Москвы", если руководство Сербии ведет переговоры о членстве в ЕС, которое президент и члены кабмина называют стратегической целью. "Не знаю, от чьего имени говорит господин Стано, когда критикует мою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, учитывая, что председательствующий в ЕС Виктор Орбан также встречался с президентом Путиным. Особо попрошу пресс-секретаря ЕС не употреблять термины "агрессия", "международное право", или "Устав ООН". После 1999 года и агрессии НАТО на Сербию, после нарушения резолюции 1244 Совбеза ООН и признания так называемого Косово вы потеряли право говорить о морали или международном праве", - цитирует Вулина его пресс-служба. Он отметил, что такое поведение Брюсселя вызывает "лишь насмешку и отвращение". "Я горжусь тем, что у меня была возможность познакомиться с президентом Владимиром Путиным, и радуюсь каждой возможности встретить друга Сербии и лидера с такой мудростью и цельностью. Свободно позовите меня в Брюссель, и я приеду, но правда, которую вам скажу, возможно, вам не понравится, хотя и будет целебной", - подчеркнул вице-премьер Сербии. Вулин вошел в состав кабмина страны, утвержденный Скупщиной (парламентом) 2 мая. В июле 2023 года США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) Александра Вулина, который затем подал в отставку. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
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Встреча Путина с заместителем Председателя правительства Республики Сербия
Встреча Путина с заместителем Председателя правительства Республики Сербия
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в мире, сербия, россия, брюссель, александр вулин, владимир путин, петер стано, евросоюз, оон, еврокомиссия
В мире, Сербия, Россия, Брюссель, Александр Вулин, Владимир Путин, Петер Стано, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия
Вице-премьер Сербии резко ответил на претензии ЕК из-за встречи с Путиным

Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что Стано утратил право говорить о морали

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин остро ответил на претензии из Еврокомиссии к его поездке в Россию и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
Замглавы правительства Сербии на полях ВЭФ в Владивостоке встретился с российским лидером. Официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано заявил, что ЕС призывает Сербию отказаться от укрепления отношений с Россией, так как это противоречит ее обязательствам как кандидата на вступление в союз. Он на брифинге задался вопросом "от чьего имени Вулин говорит об отношения официального Белграда и Москвы", если руководство Сербии ведет переговоры о членстве в ЕС, которое президент и члены кабмина называют стратегической целью.
"Не знаю, от чьего имени говорит господин Стано, когда критикует мою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, учитывая, что председательствующий в ЕС Виктор Орбан также встречался с президентом Путиным. Особо попрошу пресс-секретаря ЕС не употреблять термины "агрессия", "международное право", или "Устав ООН". После 1999 года и агрессии НАТО на Сербию, после нарушения резолюции 1244 Совбеза ООН и признания так называемого Косово вы потеряли право говорить о морали или международном праве", - цитирует Вулина его пресс-служба.
Он отметил, что такое поведение Брюсселя вызывает "лишь насмешку и отвращение".
"Я горжусь тем, что у меня была возможность познакомиться с президентом Владимиром Путиным, и радуюсь каждой возможности встретить друга Сербии и лидера с такой мудростью и цельностью. Свободно позовите меня в Брюссель, и я приеду, но правда, которую вам скажу, возможно, вам не понравится, хотя и будет целебной", - подчеркнул вице-премьер Сербии.
Вулин вошел в состав кабмина страны, утвержденный Скупщиной (парламентом) 2 мая. В июле 2023 года США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) Александра Вулина, который затем подал в отставку. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
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В миреСербияРоссияБрюссельАлександр ВулинВладимир ПутинПетер СтаноЕвросоюзООНЕврокомиссия
 
 
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