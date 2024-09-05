https://ria.ru/20240905/seligdar-1970663963.html

"Селигдар" увеличит долю золота, добытого методом кучного выщелачивания

"Селигдар" увеличит долю золота, добытого методом кучного выщелачивания - РИА Новости, 05.09.2024

"Селигдар" увеличит долю золота, добытого методом кучного выщелачивания

"Селигдар" в 2025-2026 годах увеличит долю золота, добытого с помощью технологии кучного выщелачивания, до 50% от общего производства драгоценного металла,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T01:50

2024-09-05T01:50

2024-09-05T01:50

экономика

россия

оренбургская область

алтайский край

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Селигдар" в 2025-2026 годах увеличит долю золота, добытого с помощью технологии кучного выщелачивания, до 50% от общего производства драгоценного металла, сообщил РИА Новости президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ в кулуарах ВЭФ. Предприятия "Селигдара" в 2023 году на 10% увеличили производство золота, до 8,274 тонны. В первом полугодии добыча составила 2,894 тонны, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Более 2,5 тонн от 8 тонн за год - это порядка 35%. После того, как мы запустим Хвойное месторождение, у нас уже будет свыше 50%", - ответил он на вопрос о том, какую долю от общей добычи золота компании составляет кучное выщелачивание. Также он отметил, что "Селигдар" планирует увеличить добычу до 10 тонн золота в год за счет выхода на проектную мощность Хвойного месторождения примерно в 2026 году. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести регионах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/zoloto-1970663152.html

россия

оренбургская область

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экономика, россия, оренбургская область, алтайский край, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)