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Нетаньяху опроверг данные о близости Израиля и ХАМАС к сделке по заложникам - РИА Новости, 05.09.2024
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17:52 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sdelka-1970888221.html
Нетаньяху опроверг данные о близости Израиля и ХАМАС к сделке по заложникам
Нетаньяху опроверг данные о близости Израиля и ХАМАС к сделке по заложникам - РИА Новости, 05.09.2024
Нетаньяху опроверг данные о близости Израиля и ХАМАС к сделке по заложникам
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил сожаление в связи с тем, что Израиль и палестинское движение ХАМАС всё еще далеки от сделки по заложникам, на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:52
2024-09-05T17:52
в мире
израиль
каир (город)
доха
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил сожаление в связи с тем, что Израиль и палестинское движение ХАМАС всё еще далеки от сделки по заложникам, на фоне утверждений Белого дома о том, что сделка якобы уже согласована на 90%. В среду высокопоставленный представитель Белого дома заявил о согласовании 14 из 18 параграфов сделки, что оценил как "фактически 90%" готовности. "Пойти на уступки (со стороны Израиля - ред.) сейчас было бы лицензией на убийство заложников… Мы должны продолжать оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль", - Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News. На вопрос о том, близка ли сделка по прекращении огня, он ответил: "К сожалению, нет". На этой неделе Нетаньяху дал уже две крупных пресс-конференции в попытке объяснить позицию Израиля по самым сложным вопросам обсуждаемого через посредников соглашения с ХАМАС по сектору Газа. Глава правительства Израиля доносит свою позицию на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых заложников. Убийство заложников в плену у радикалов ХАМАС вызвало в израильском обществе сильнейшее негодование, которое вылилось в волну многотысячных антиправительственных протестов. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе. Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240905/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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в мире, израиль, каир (город), доха, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Доха, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху опроверг данные о близости Израиля и ХАМАС к сделке по заложникам

Нетаньяху опроверг данные США о близости Израиля и ХАМАС к сделке по заложникам

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил сожаление в связи с тем, что Израиль и палестинское движение ХАМАС всё еще далеки от сделки по заложникам, на фоне утверждений Белого дома о том, что сделка якобы уже согласована на 90%.
В среду высокопоставленный представитель Белого дома заявил о согласовании 14 из 18 параграфов сделки, что оценил как "фактически 90%" готовности.
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"Пойти на уступки (со стороны Израиля - ред.) сейчас было бы лицензией на убийство заложников… Мы должны продолжать оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль", - Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос о том, близка ли сделка по прекращении огня, он ответил: "К сожалению, нет".
На этой неделе Нетаньяху дал уже две крупных пресс-конференции в попытке объяснить позицию Израиля по самым сложным вопросам обсуждаемого через посредников соглашения с ХАМАС по сектору Газа. Глава правительства Израиля доносит свою позицию на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых заложников. Убийство заложников в плену у радикалов ХАМАС вызвало в израильском обществе сильнейшее негодование, которое вылилось в волну многотысячных антиправительственных протестов.
Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе. Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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В миреИзраильКаир (город)ДохаБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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