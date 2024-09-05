https://ria.ru/20240905/sdelka-1970888221.html

Нетаньяху опроверг данные о близости Израиля и ХАМАС к сделке по заложникам

Нетаньяху опроверг данные о близости Израиля и ХАМАС к сделке по заложникам - РИА Новости, 05.09.2024

Нетаньяху опроверг данные о близости Израиля и ХАМАС к сделке по заложникам

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил сожаление в связи с тем, что Израиль и палестинское движение ХАМАС всё еще далеки от сделки по заложникам, на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:52

2024-09-05T17:52

2024-09-05T17:52

в мире

израиль

каир (город)

доха

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил сожаление в связи с тем, что Израиль и палестинское движение ХАМАС всё еще далеки от сделки по заложникам, на фоне утверждений Белого дома о том, что сделка якобы уже согласована на 90%. В среду высокопоставленный представитель Белого дома заявил о согласовании 14 из 18 параграфов сделки, что оценил как "фактически 90%" готовности. "Пойти на уступки (со стороны Израиля - ред.) сейчас было бы лицензией на убийство заложников… Мы должны продолжать оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль", - Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News. На вопрос о том, близка ли сделка по прекращении огня, он ответил: "К сожалению, нет". На этой неделе Нетаньяху дал уже две крупных пресс-конференции в попытке объяснить позицию Израиля по самым сложным вопросам обсуждаемого через посредников соглашения с ХАМАС по сектору Газа. Глава правительства Израиля доносит свою позицию на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых заложников. Убийство заложников в плену у радикалов ХАМАС вызвало в израильском обществе сильнейшее негодование, которое вылилось в волну многотысячных антиправительственных протестов. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе. Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240905/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

израиль

каир (город)

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в мире, израиль, каир (город), доха, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году