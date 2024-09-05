https://ria.ru/20240905/sberbank-1970783053.html

Сбер изменил условия по вкладам

Сбер изменил условия по вкладам - РИА Новости, 05.09.2024

Сбер изменил условия по вкладам

Сбербанк с 5 сентября увеличит ставки по "СберВкладу" до 18 процентов годовых и введет надбавки к базовой ставке по "Накопительному счету" сообщила пресс-служба РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:03

2024-09-05T12:03

2024-09-05T12:12

экономика

сбер

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924332_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_68549643b686e1e85a582503ce0338d2.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сбербанк с 5 сентября увеличит ставки по "СберВкладу" до 18 процентов годовых и введет надбавки к базовой ставке по "Накопительному счету" сообщила пресс-служба кредитной организации."До трех процентов к ставке дополнительно могут получить клиенты с накопительными счетами, если они будут чаще пользоваться при оплате покупок любыми картами Сбера и тратить от 30 тысяч рублей в месяц, чаще заказывать в сервисах партнёров (общая сумма покупок — от пяти тысяч рублей) или оформят подписку СберПрайм", — говорится в сообщении.Таким образом, клиенты с накопительным счетом без приветственной надбавки смогут поднять ставку до 13 процентов годовых.Ставка по "Накопительному счёту Премьер" для клиентов, которые пользуются пакетом услуг СберПремьер, повысится с десяти до одиннадцати процентов, а приветственная составит 17 процентов. Для получения дополнительных процентов к ставке необходимо иметь на брокерском счете Сбера не менее одного миллиона рублей.Что касается вклада "СберВклад" с доходностью до 16 процентов годовых, клиенты могут повысить ставку на два процента. Для этого сумма трат по любым картам Сбера должна превышать 30 тысяч рублей в месяц либо клиент должен получать на карту пенсию или зарплату. Также необходимо иметь подписку СберПрайм.

https://ria.ru/20240903/pravila-1970110416.html

https://ria.ru/20240803/stavka-1963799460.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сбер, сбербанк россии