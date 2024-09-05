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Санкции США ослабляют роль доллара в мире, считает Трамп - РИА Новости, 05.09.2024
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20:22 05.09.2024 (обновлено: 20:30 05.09.2024) дополняется ...
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Санкции США ослабляют роль доллара в мире, считает Трамп
Санкции США ослабляют роль доллара в мире, считает Трамп - РИА Новости, 05.09.2024
Санкции США ослабляют роль доллара в мире, считает Трамп
Кандидат на президентский пост США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что санкции США в результате приводят к ослаблению позиций доллара в мире. РИА Новости, 05.09.2024
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Кандидат на президентский пост США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что санкции США в результате приводят к ослаблению позиций доллара в мире."Я ввожу санкции и снимаю их как можно скорее, потому что в конечном итоге они убивают доллар и все, что он представляет", - сказал Трамп, выступая в Экономическом клубе в Нью-Йорке."Мы должны продолжать оставаться мировой валютой, я думаю, что это важно", - заявил он, отметив, что считает необходимым "применять мощные санкции против стран, которые этого заслуживают, но затем снимать их".Ранее в четверг, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин заявил, что экс-президент США Дональд Трамп ввел против РФ огромное число санкций и выразил надежду, что кандидат на должность президента США Камала Харрис в случае своей победы этого не повторит.
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Санкции США ослабляют роль доллара в мире, считает Трамп

Дональд Трамп: санкции США в результате ослабляют позицию доллара в мире

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Кандидат на президентский пост США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что санкции США в результате приводят к ослаблению позиций доллара в мире.
"Я ввожу санкции и снимаю их как можно скорее, потому что в конечном итоге они убивают доллар и все, что он представляет", - сказал Трамп, выступая в Экономическом клубе в Нью-Йорке.
"Мы должны продолжать оставаться мировой валютой, я думаю, что это важно", - заявил он, отметив, что считает необходимым "применять мощные санкции против стран, которые этого заслуживают, но затем снимать их".
Ранее в четверг, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин заявил, что экс-президент США Дональд Трамп ввел против РФ огромное число санкций и выразил надежду, что кандидат на должность президента США Камала Харрис в случае своей победы этого не повторит.
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