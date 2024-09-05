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Итальянский журналист прокомментировал новые американские санкции - РИА Новости, 05.09.2024
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14:43 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970834621.html
Итальянский журналист прокомментировал новые американские санкции
Итальянский журналист прокомментировал новые американские санкции - РИА Новости, 05.09.2024
Итальянский журналист прокомментировал новые американские санкции
Санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе" при том, что РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:43
2024-09-05T14:43
россия
сша
дальневосточный федеральный университет
маргарита симоньян
мария захарова
курская область
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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РИМ, 5 сен – РИА Новости. Санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе" при том, что свобода слова закреплена в американской конституции, заявил РИА Новости независимый итальянский журналист Андреа Лучиди. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. Новые санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина. "Как журналист и гражданин я не могу найти этому шагу объяснения, кроме желания подвергнуть информацию цензуре. Примечательно также, что такая мера исходит от США, где свобода печати и слова гарантированы конституцией и которые вели настоящую войну за свободу от монархии, которая и хотела задушить эти принципы", - заявил Лучиди, принимающий участие в работе Восточного экономического форума "Мы живем в очень странные и очень трудные времена. Если Запад попытается подвергнуть цензуре информацию, что нам следует об этом подумать? Возможно, западные правительства боятся, что их граждане увидят другую перспективу?" - сказал итальянский журналист, подчеркнув, что "всегда свободно работал в России и в том числе новых российских регионах". Он подчеркнул, что накануне задал вопрос о проникновении в Курскую область групп западных СМИ, на что официальный представитель МИД Мария Захарова ответила, что Россия не будет лишать аккредитации антироссийски настроенных иностранных журналистов. Вместо этого, добавил Лучиди с ее слов, Россия постарается показать им реальность фактов, о которых журналист своим долгом обязаны информировать общественное мнение. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970803667.html
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россия, сша, дальневосточный федеральный университет, маргарита симоньян, мария захарова, курская область, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, США, Дальневосточный федеральный университет, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Курская область, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Итальянский журналист прокомментировал новые американские санкции

Журналист Лучиди: санкции США в адрес России противоречат их же принципу свободы

© AP Photo / Chris O'MearaСША
США - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
США. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе" при том, что свобода слова закреплена в американской конституции, заявил РИА Новости независимый итальянский журналист Андреа Лучиди.
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. Новые санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина.
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"Как журналист и гражданин я не могу найти этому шагу объяснения, кроме желания подвергнуть информацию цензуре. Примечательно также, что такая мера исходит от США, где свобода печати и слова гарантированы конституцией и которые вели настоящую войну за свободу от монархии, которая и хотела задушить эти принципы", - заявил Лучиди, принимающий участие в работе Восточного экономического форума
"Мы живем в очень странные и очень трудные времена. Если Запад попытается подвергнуть цензуре информацию, что нам следует об этом подумать? Возможно, западные правительства боятся, что их граждане увидят другую перспективу?" - сказал итальянский журналист, подчеркнув, что "всегда свободно работал в России и в том числе новых российских регионах".
Он подчеркнул, что накануне задал вопрос о проникновении в Курскую область групп западных СМИ, на что официальный представитель МИД Мария Захарова ответила, что Россия не будет лишать аккредитации антироссийски настроенных иностранных журналистов. Вместо этого, добавил Лучиди с ее слов, Россия постарается показать им реальность фактов, о которых журналист своим долгом обязаны информировать общественное мнение.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Вчера, 11:20
 
РоссияСШАДальневосточный федеральный университетМаргарита СимоньянМария ЗахароваКурская областьВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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