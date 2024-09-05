"Ростелеком" не планирует менять сроков вывода на биржу дочерней компании
"Ростелеком" не намерен менять сроков вывода на биржу дочерней компании
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве
Здание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. "Ростелеком" не планирует изменять сроков вывода на биржу дочерней компании "РТК-ЦОД", сказал журналистам глава компании Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума.
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"Мы идем по графику, там очень много действий. Конечно, мы будем смотреть на конъюнктуру. Пока (изменений в сроках - ред.) нет", — сказал Осеевский, подтвердив планы выхода на биржу "РТК-ЦОД" текущей осенью.
Как отметил Осеевский, размер пакет акций пока не определен, но это будут существующие бумаги.
В мае первый вице-президент – финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин рассказал о планах вывести на IPO компанию "РТК-ЦОД". А Осеевский в феврале говорил, что видит потенциал для IPO еще нескольких "дочек". Позже президент "Ростелекома" отметил, что выход на биржу "РТК-ЦОД" может произойти "в осеннее окно", а объем может составить около 10% от капитала.
Планы привлечь стратегических партнеров и публичный капитал в отдельные бизнесы через механизм IPO "Ростелеком" указывал в стратегии развития компании до 2025 года, одобренной в 2021 году.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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