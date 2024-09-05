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"Ростелеком" не планирует менять сроков вывода на биржу дочерней компании - РИА Новости, 05.09.2024
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07:20 05.09.2024 (обновлено: 07:21 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/rostelekom-1970691359.html
"Ростелеком" не планирует менять сроков вывода на биржу дочерней компании
"Ростелеком" не планирует менять сроков вывода на биржу дочерней компании - РИА Новости, 05.09.2024
"Ростелеком" не планирует менять сроков вывода на биржу дочерней компании
"Ростелеком" не планирует изменять сроков вывода на биржу дочерней компании "РТК-ЦОД", сказал журналистам глава компании Михаил Осеевский в кулуарах Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:20
2024-09-05T07:21
экономика
владивосток
ростелеком
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. "Ростелеком" не планирует изменять сроков вывода на биржу дочерней компании "РТК-ЦОД", сказал журналистам глава компании Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума. &quot;Мы идем по графику, там очень много действий. Конечно, мы будем смотреть на конъюнктуру. Пока (изменений в сроках - ред.) нет&quot;, — сказал Осеевский, подтвердив планы выхода на биржу &quot;РТК-ЦОД&quot; текущей осенью.Как отметил Осеевский, размер пакет акций пока не определен, но это будут существующие бумаги. В мае первый вице-президент – финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин рассказал о планах вывести на IPO компанию "РТК-ЦОД". А Осеевский в феврале говорил, что видит потенциал для IPO еще нескольких "дочек". Позже президент "Ростелекома" отметил, что выход на биржу "РТК-ЦОД" может произойти "в осеннее окно", а объем может составить около 10% от капитала. Планы привлечь стратегических партнеров и публичный капитал в отдельные бизнесы через механизм IPO "Ростелеком" указывал в стратегии развития компании до 2025 года, одобренной в 2021 году. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, ростелеком, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Ростелеком, Дальневосточный федеральный университет
"Ростелеком" не планирует менять сроков вывода на биржу дочерней компании

"Ростелеком" не намерен менять сроков вывода на биржу дочерней компании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве
Здание компании Ростелеком на улице Гончарная в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. "Ростелеком" не планирует изменять сроков вывода на биржу дочерней компании "РТК-ЦОД", сказал журналистам глава компании Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума.
«

"Мы идем по графику, там очень много действий. Конечно, мы будем смотреть на конъюнктуру. Пока (изменений в сроках - ред.) нет", сказал Осеевский, подтвердив планы выхода на биржу "РТК-ЦОД" текущей осенью.

Как отметил Осеевский, размер пакет акций пока не определен, но это будут существующие бумаги.
В мае первый вице-президент – финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин рассказал о планах вывести на IPO компанию "РТК-ЦОД". А Осеевский в феврале говорил, что видит потенциал для IPO еще нескольких "дочек". Позже президент "Ростелекома" отметил, что выход на биржу "РТК-ЦОД" может произойти "в осеннее окно", а объем может составить около 10% от капитала.
Планы привлечь стратегических партнеров и публичный капитал в отдельные бизнесы через механизм IPO "Ростелеком" указывал в стратегии развития компании до 2025 года, одобренной в 2021 году.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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