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"Ростелеком" не планирует менять сроков вывода на биржу дочерней компании

"Ростелеком" не планирует менять сроков вывода на биржу дочерней компании - РИА Новости, 05.09.2024

"Ростелеком" не планирует менять сроков вывода на биржу дочерней компании

"Ростелеком" не планирует изменять сроков вывода на биржу дочерней компании "РТК-ЦОД", сказал журналистам глава компании Михаил Осеевский в кулуарах Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:20

2024-09-05T07:20

2024-09-05T07:21

экономика

владивосток

ростелеком

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. "Ростелеком" не планирует изменять сроков вывода на биржу дочерней компании "РТК-ЦОД", сказал журналистам глава компании Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума. "Мы идем по графику, там очень много действий. Конечно, мы будем смотреть на конъюнктуру. Пока (изменений в сроках - ред.) нет", — сказал Осеевский, подтвердив планы выхода на биржу "РТК-ЦОД" текущей осенью.Как отметил Осеевский, размер пакет акций пока не определен, но это будут существующие бумаги. В мае первый вице-президент – финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин рассказал о планах вывести на IPO компанию "РТК-ЦОД". А Осеевский в феврале говорил, что видит потенциал для IPO еще нескольких "дочек". Позже президент "Ростелекома" отметил, что выход на биржу "РТК-ЦОД" может произойти "в осеннее окно", а объем может составить около 10% от капитала. Планы привлечь стратегических партнеров и публичный капитал в отдельные бизнесы через механизм IPO "Ростелеком" указывал в стратегии развития компании до 2025 года, одобренной в 2021 году. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, владивосток, ростелеком, дальневосточный федеральный университет