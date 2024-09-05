https://ria.ru/20240905/rostehnadzor-1970915760.html
Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища
Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища - РИА Новости, 05.09.2024
Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища
Уральское управление Ростехнадзора сообщило, что выявило нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим в Челябинской области, где... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:07
2024-09-05T20:07
2024-09-05T20:07
происшествия
жкх
челябинская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Уральское управление Ростехнадзора сообщило, что выявило нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим в Челябинской области, где в июле прорвало дамбу и был подтоплен поселок. "Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) во главе с замруководителя управления Евгением Дроздецким в ходе проведения совместных с органами прокуратуры Челябинской области надзорных мероприятий выявило грубые нарушения обязательных требований при эксплуатации ГТС Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим, расположенных на территории Карабашского городского округа, приведшие к созданию аварийной ситуации", - говорится в сообщении. Установлено, что было не обеспечено техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС, отсутствовало оснащение ГТС техническими средствами контроля за состоянием сооружений, уточняется в сообщении. Также не обеспечено проведение аттестации работников по вопросам безопасности ГТС и не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на опасном объекте, добавляется в сообщении. Для принятия соответствующих мер к собственнику ГТС и эксплуатирующей организации Киалимского водохранилища управлением направлены материалы проверки в органы прокуратуры и следственный комитет Челябинской области, отмечается в сообщении. В конце июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. Затем вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Режим ЧС вводился на 9 территориях региона.
https://ria.ru/20240726/damba-1962274079.html
https://ria.ru/20240821/uchastok-1967590501.html
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происшествия, жкх, челябинская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Происшествия, ЖКХ, Челябинская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища
Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Уральское управление Ростехнадзора сообщило, что выявило нарушения при эксплуатации Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим в Челябинской области, где в июле прорвало дамбу и был подтоплен поселок.
"Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) во главе с замруководителя управления Евгением Дроздецким в ходе проведения совместных с органами прокуратуры Челябинской области надзорных мероприятий выявило грубые нарушения обязательных требований при эксплуатации ГТС Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим, расположенных на территории Карабашского городского округа, приведшие к созданию аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
Установлено, что было не обеспечено техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС, отсутствовало оснащение ГТС техническими средствами контроля за состоянием сооружений, уточняется в сообщении. Также не обеспечено проведение аттестации работников по вопросам безопасности ГТС и не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на опасном объекте, добавляется в сообщении.
Для принятия соответствующих мер к собственнику ГТС и эксплуатирующей организации Киалимского водохранилища управлением направлены материалы проверки в органы прокуратуры и следственный комитет Челябинской области, отмечается в сообщении.
В конце июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. Затем вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.
Режим ЧС вводился на 9 территориях региона.