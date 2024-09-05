https://ria.ru/20240905/rossiya-1970822375.html

В Германии сделали важное заявление о войне России и США

В Германии сделали важное заявление о войне России и США - РИА Новости, 05.09.2024

В Германии сделали важное заявление о войне России и США

Россия побеждает США в опосредованной войне на Украине, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:03

2024-09-05T14:03

2024-09-05T14:25

в мире

россия

сша

украина

камала харрис

сергей рябков

дональд трамп

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия побеждает США в опосредованной войне на Украине, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X."Дайте угадаю. Россия побеждает в прокси-войне США на Украине и влияет на выборы 2024 года через разоблачение некомпетентности Байдена и Харрис и растрат 250 миллиардов долларов на бесполезную борьбу с ядерной державой?" — спросил он.Так он отреагировал на твит американского журналиста Джима Акосты, который сообщил о намерении США обвинить Россию в попытках вмешаться в президентские выборы в Штатах.Дотком призвал прислушаться к России.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах участвует действующая вице-президент Камала Харрис.В июле замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что для России мысль о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы США императивна и бесспорна, поэтому кто будет президентом в Штатах для Москвы остается "примерно в той же категории", как и для любого другого человека в любой стране, который слегка интересуется политикой. Рябков также напомнил, что диалог между Россией и США сведен к минимуму, но не по инициативе Кремля. Кроме того, подчеркнул, дипломат, диалог по стратегической стабильности между странами невозможен "по определению".Сегодня президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ВЭФ заявил, что новый президент США станет выбором американского народа, и Москва будет к нему относиться с уважением.

https://ria.ru/20240823/ssha-1967933537.html

https://ria.ru/20240905/politik-1970807097.html

https://ria.ru/20240904/peskov-1970404658.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, украина, камала харрис, сергей рябков, дональд трамп