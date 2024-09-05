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В Германии сделали важное заявление о войне России и США - РИА Новости, 05.09.2024
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14:03 05.09.2024 (обновлено: 14:25 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/rossiya-1970822375.html
В Германии сделали важное заявление о войне России и США
В Германии сделали важное заявление о войне России и США - РИА Новости, 05.09.2024
В Германии сделали важное заявление о войне России и США
Россия побеждает США в опосредованной войне на Украине, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:03
2024-09-05T14:25
в мире
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камала харрис
сергей рябков
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия побеждает США в опосредованной войне на Украине, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X."Дайте угадаю. Россия побеждает в прокси-войне США на Украине и влияет на выборы 2024 года через разоблачение некомпетентности Байдена и Харрис и растрат 250 миллиардов долларов на бесполезную борьбу с ядерной державой?" — спросил он.Так он отреагировал на твит американского журналиста Джима Акосты, который сообщил о намерении США обвинить Россию в попытках вмешаться в президентские выборы в Штатах.Дотком призвал прислушаться к России.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах участвует действующая вице-президент Камала Харрис.В июле замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что для России мысль о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы США императивна и бесспорна, поэтому кто будет президентом в Штатах для Москвы остается "примерно в той же категории", как и для любого другого человека в любой стране, который слегка интересуется политикой. Рябков также напомнил, что диалог между Россией и США сведен к минимуму, но не по инициативе Кремля. Кроме того, подчеркнул, дипломат, диалог по стратегической стабильности между странами невозможен "по определению".Сегодня президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ВЭФ заявил, что новый президент США станет выбором американского народа, и Москва будет к нему относиться с уважением.
https://ria.ru/20240823/ssha-1967933537.html
https://ria.ru/20240905/politik-1970807097.html
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в мире, россия, сша, украина, камала харрис, сергей рябков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Камала Харрис, Сергей Рябков, Дональд Трамп
В Германии сделали важное заявление о войне России и США

Бизнесмен Дотком: Россия побеждает США в украинском конфликте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия побеждает США в опосредованной войне на Украине, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.
"Дайте угадаю. Россия побеждает в прокси-войне США на Украине и влияет на выборы 2024 года через разоблачение некомпетентности Байдена и Харрис и растрат 250 миллиардов долларов на бесполезную борьбу с ядерной державой?" — спросил он.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Так он отреагировал на твит американского журналиста Джима Акосты, который сообщил о намерении США обвинить Россию в попытках вмешаться в президентские выборы в Штатах.
Дотком призвал прислушаться к России.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах участвует действующая вице-президент Камала Харрис.
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Вчера, 13:26
В июле замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что для России мысль о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы США императивна и бесспорна, поэтому кто будет президентом в Штатах для Москвы остается "примерно в той же категории", как и для любого другого человека в любой стране, который слегка интересуется политикой. Рябков также напомнил, что диалог между Россией и США сведен к минимуму, но не по инициативе Кремля. Кроме того, подчеркнул, дипломат, диалог по стратегической стабильности между странами невозможен "по определению".
Сегодня президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ВЭФ заявил, что новый президент США станет выбором американского народа, и Москва будет к нему относиться с уважением.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов
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В миреРоссияСШАУкраинаКамала ХаррисСергей РябковДональд Трамп
 
 
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