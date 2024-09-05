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Премьер Малайзии отметил важную роль России в производственной безопасности - РИА Новости, 05.09.2024
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10:00 05.09.2024 (обновлено: 10:21 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/rossiya-1970738230.html
Премьер Малайзии отметил важную роль России в производственной безопасности
Премьер Малайзии отметил важную роль России в производственной безопасности - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии отметил важную роль России в производственной безопасности
Россия, находящаяся в лидерах по экспорту зерна, играет важнейшую роль в глобальной продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Малайзии Анвар... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:00
2024-09-05T10:21
малайзия
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия, находящаяся в лидерах по экспорту зерна, играет важнейшую роль в глобальной продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим."Россия является одним из крупнейших производителей и экспортёров зерна. Россия играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - сказал премьер на пленарной сессии ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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малайзия, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Малайзия, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Премьер Малайзии отметил важную роль России в производственной безопасности

Премьер Малайзии: Россия играет важнейшую роль в производственной безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия, находящаяся в лидерах по экспорту зерна, играет важнейшую роль в глобальной продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
"Россия является одним из крупнейших производителей и экспортёров зерна. Россия играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - сказал премьер на пленарной сессии ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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