Россия занимает видное место на мировой арене, заявил премьер Малайзии
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим: Россия занимает видное место на мировой арене
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия занимает видное место на мировой арене, её превосходство обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, в основе "мягкой силы" лежат достижения страны в культуре, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
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"Россия занимает видное место на мировой арене и выходит далеко за рамки каких-то коммерческих отношений, геополитики, проникая глубоко в ткань человеческой истории и мысли. Превосходство России обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, как бы важно это ни было. Прежде всего мы говорим о непреходящей силе идей, красоте художественного выражения и неуклонном стремлении к знаниям, эти достижения лежат в основе так называемой "мягкой силы", - сказал Ибрагим в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Он отметил, что именно благодаря "мягкой силе", Россия занимает уникальное место в мире, вызывая уважение и восхищение, завоевывая сердца и умы людей по всему миру.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.