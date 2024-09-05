https://ria.ru/20240905/rossiya-1970735144.html

Россия занимает видное место на мировой арене, заявил премьер Малайзии

Россия занимает видное место на мировой арене, заявил премьер Малайзии - РИА Новости, 05.09.2024

Россия занимает видное место на мировой арене, заявил премьер Малайзии

Россия занимает видное место на мировой арене, её превосходство обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, в основе "мягкой силы" лежат достижения РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:53

2024-09-05T09:53

2024-09-05T10:19

россия

малайзия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия занимает видное место на мировой арене, её превосходство обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, в основе "мягкой силы" лежат достижения страны в культуре, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим."Россия занимает видное место на мировой арене и выходит далеко за рамки каких-то коммерческих отношений, геополитики, проникая глубоко в ткань человеческой истории и мысли. Превосходство России обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, как бы важно это ни было. Прежде всего мы говорим о непреходящей силе идей, красоте художественного выражения и неуклонном стремлении к знаниям, эти достижения лежат в основе так называемой "мягкой силы", - сказал Ибрагим в ходе пленарного заседания ВЭФ.Он отметил, что именно благодаря "мягкой силе", Россия занимает уникальное место в мире, вызывая уважение и восхищение, завоевывая сердца и умы людей по всему миру.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/povorot-1970616862.html

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россия, малайзия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире