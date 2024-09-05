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Россия занимает видное место на мировой арене, заявил премьер Малайзии - РИА Новости, 05.09.2024
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09:53 05.09.2024 (обновлено: 10:19 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/rossiya-1970735144.html
Россия занимает видное место на мировой арене, заявил премьер Малайзии
Россия занимает видное место на мировой арене, заявил премьер Малайзии - РИА Новости, 05.09.2024
Россия занимает видное место на мировой арене, заявил премьер Малайзии
Россия занимает видное место на мировой арене, её превосходство обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, в основе "мягкой силы" лежат достижения РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:53
2024-09-05T10:19
россия
малайзия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия занимает видное место на мировой арене, её превосходство обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, в основе "мягкой силы" лежат достижения страны в культуре, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим."Россия занимает видное место на мировой арене и выходит далеко за рамки каких-то коммерческих отношений, геополитики, проникая глубоко в ткань человеческой истории и мысли. Превосходство России обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, как бы важно это ни было. Прежде всего мы говорим о непреходящей силе идей, красоте художественного выражения и неуклонном стремлении к знаниям, эти достижения лежат в основе так называемой "мягкой силы", - сказал Ибрагим в ходе пленарного заседания ВЭФ.Он отметил, что именно благодаря "мягкой силе", Россия занимает уникальное место в мире, вызывая уважение и восхищение, завоевывая сердца и умы людей по всему миру.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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96
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россия, малайзия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, Малайзия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Россия занимает видное место на мировой арене, заявил премьер Малайзии

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим: Россия занимает видное место на мировой арене

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия занимает видное место на мировой арене, её превосходство обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, в основе "мягкой силы" лежат достижения страны в культуре, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
«
"Россия занимает видное место на мировой арене и выходит далеко за рамки каких-то коммерческих отношений, геополитики, проникая глубоко в ткань человеческой истории и мысли. Превосходство России обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, как бы важно это ни было. Прежде всего мы говорим о непреходящей силе идей, красоте художественного выражения и неуклонном стремлении к знаниям, эти достижения лежат в основе так называемой "мягкой силы", - сказал Ибрагим в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Он отметил, что именно благодаря "мягкой силе", Россия занимает уникальное место в мире, вызывая уважение и восхищение, завоевывая сердца и умы людей по всему миру.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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