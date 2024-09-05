https://ria.ru/20240905/rossija-1970777421.html
Россия привлекает внимание Малайзии, заявил премьер
Россия привлекает внимание Малайзии, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024
Россия привлекает внимание Малайзии, заявил премьер
Россия привлекает внимание Малайзии, виден рост инвестиций, развитие технологий, заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:46
2024-09-05T11:46
2024-09-05T11:51
экономика
малайзия
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия привлекает внимание Малайзии, виден рост инвестиций, развитие технологий, заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "В целом, если мы смотрим на Российскую Федерацию, то она привлекает наше внимание. Мы наблюдаем рост торговли, прирост инвестиций, расширение взаимодействия в энергетическом секторе, промышленности, равно как в цифровых технологиях", - сказал премьер. Он добавил, что Малайзия должна изучать эти возможности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970491078.html
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экономика, малайзия, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Малайзия, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия привлекает внимание Малайзии, заявил премьер
Премьер Ибрагим: Россия привлекает внимание Малайзии, видно развитие технологий
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия привлекает внимание Малайзии, виден рост инвестиций, развитие технологий, заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В целом, если мы смотрим на Российскую Федерацию, то она привлекает наше внимание. Мы наблюдаем рост торговли, прирост инвестиций, расширение взаимодействия в энергетическом секторе, промышленности, равно как в цифровых технологиях", - сказал премьер.
Он добавил, что Малайзия должна изучать эти возможности.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.