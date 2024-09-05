https://ria.ru/20240905/rossija-1970770235.html
Россия не отказывается от транзита газа через Украину, заявил Путин
Россия не отказывается от транзита газа через Украину, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия не отказывается от транзита газа через Украину, заявил Путин
Россия не отказывается от транзита газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:28
2024-09-05T11:28
2024-09-05T11:28
экономика
россия
украина
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия не отказывается от транзита газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается Украины, мы не отказываемся от этого транзита, как ни странно", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, украина, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Украина, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия не отказывается от транзита газа через Украину, заявил Путин
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину