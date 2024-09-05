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Путин о переговорах с Украиной: понимаем, с кем имеем дело
Путин о переговорах с Украиной: понимаем, с кем имеем дело - РИА Новости, 05.09.2024
Путин о переговорах с Украиной: понимаем, с кем имеем дело
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности переговоров с Украиной, заявил, что Россия понимает, с кем имеет дело, и что другая сторона нарушает... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:18
2024-09-05T11:18
2024-09-05T11:59
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владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности переговоров с Украиной, заявил, что Россия понимает, с кем имеет дело, и что другая сторона нарушает взятые на себя обязательства. "Мы понимаем, с кем мы имеем дело. Люди, которые не ценят, без всякого уважения относятся к интересам других стран и народов, такие люди, к сожалению, есть. Они легко нарушают все взятые на себя обязательства, даже подписанные документы", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Украиной. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, украина, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Украина, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин о переговорах с Украиной: понимаем, с кем имеем дело
Путин заявил, что Россия понимает, что из себя представляет киевский режим