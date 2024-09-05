https://ria.ru/20240905/rospotrebnadzor-1970689296.html

В Роспотребнадзоре заявили, что лихорадка денге наносит большой урон

В Роспотребнадзоре заявили, что лихорадка денге наносит большой урон - РИА Новости, 05.09.2024

В Роспотребнадзоре заявили, что лихорадка денге наносит большой урон

Ситуация с оспой обезьян, вероятно, не столь угрожающая, как заявляет ВОЗ, значительно больший урон наносят другие инфекционные заболевания, например, лихорадка РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:02

2024-09-05T07:02

2024-09-05T07:02

здоровье - общество

воз

юго-восточная азия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ситуация с оспой обезьян, вероятно, не столь угрожающая, как заявляет ВОЗ, значительно больший урон наносят другие инфекционные заболевания, например, лихорадка денге, заявил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. "Четырнадцатого августа 2024 года гендиректор ВОЗ объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем, мы видим, что ситуация с этим заболеванием не столь угрожающая в глобальном масштабе. Всего с 2022 года, когда начался учёт, зарегистрировано 102 тысячи случаев болезни, при этом пик заболеваемости приходился на июль 2022 года", - сказал Смоленский на сессии ВЭФ "Болезнь Х. Как готовиться к неизвестному". Он отметил, что значительно больший урон здоровью в мире и в частности в Юго-Восточной Азии наносят другие инфекционные заболевания, в частности, лихорадка денге. Она сегодня является наиболее быстро распространяющимся вирусным заболеванием, подчеркнул Смоленский. Так, по его словам, за 23 года с 2000 года в мире зафиксирован десятикратный рост случаев заболеваемости - с 500 тысяч до 5 миллионов в год. Лихорадка денге распространяется на новые территории и наносит ущерб не только здоровью, но и социально-экономическому развитию государств, пояснил Смоленский. Он добавил, что другими угрозами являются высокопатогенный грипп, который особенно актуален для Юго-Восточной Азии, а также холера. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240613/denge-1952591255.html

https://ria.ru/20240826/ospa-1968566295.html

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здоровье - общество, воз, юго-восточная азия