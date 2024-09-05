https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970694219.html

"Рособоронэкспорт" развивает проекты сотрудничества с Африкой

"Рособоронэкспорт" развивает проекты сотрудничества с Африкой - РИА Новости, 05.09.2024

"Рособоронэкспорт" развивает проекты сотрудничества с Африкой

"Рособоронэкспорт" развивает с африканскими странами ряд проектов сотрудничества стоимостью более 50 миллиардов рублей, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:41

2024-09-05T07:41

2024-09-05T07:41

в мире

египет

рособоронэкспорт

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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. "Рособоронэкспорт" развивает с африканскими странами ряд проектов сотрудничества стоимостью более 50 миллиардов рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. "Сегодня развиваем ряд проектов в формате индустриального сотрудничества с африканскими странами в области лицензионного производства стрелкового вооружения и боеприпасов к нему, а также автомобильной бронетехники и боевых быстроходных судов", - сообщил Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow, подчеркнув, что общая стоимость такие проектов превышает 50 миллиардов рублей. По его словам, есть большие планы по развитию совместных предприятий по производству и сервисному обслуживанию бронетанковой, авиационной и автомобильной техники и стрелкового оружия. Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.

https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970681118.html

египет

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, египет, рособоронэкспорт