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"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран - РИА Новости, 05.09.2024
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05:16 05.09.2024 (обновлено: 05:17 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970681118.html
"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран
"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран - РИА Новости, 05.09.2024
"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран
"Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:16
2024-09-05T05:17
египет
александр михеев
рособоронэкспорт
в мире
россия
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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. "В 2024 году выполнили поставки в 26 стран", - сообщил Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow в Эль-Аламейне. Он отметил, что "Рособоронэкспорт" полностью выполнил план поставок за 2023 год. "В 2024 году также активно работаем над выполнением показателей", - добавил Михеев. Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.
https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970670100.html
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египет, александр михеев, рособоронэкспорт, в мире, россия
Египет, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, В мире, Россия
"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран

Михеев: "Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд АО "Рособоронэкспорт"
Стенд АО Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд АО "Рособоронэкспорт" . Архивное фото
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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев.
"В 2024 году выполнили поставки в 26 стран", - сообщил Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow в Эль-Аламейне.
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Он отметил, что "Рособоронэкспорт" полностью выполнил план поставок за 2023 год.
"В 2024 году также активно работаем над выполнением показателей", - добавил Михеев.
Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.
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