https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970681118.html

"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран

"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран - РИА Новости, 05.09.2024

"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран

"Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:16

2024-09-05T05:16

2024-09-05T05:17

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александр михеев

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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. "В 2024 году выполнили поставки в 26 стран", - сообщил Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow в Эль-Аламейне. Он отметил, что "Рособоронэкспорт" полностью выполнил план поставок за 2023 год. "В 2024 году также активно работаем над выполнением показателей", - добавил Михеев. Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.

https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970670100.html

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египет, александр михеев, рособоронэкспорт, в мире, россия