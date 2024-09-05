https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970681118.html
"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран
"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран - РИА Новости, 05.09.2024
"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран
"Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:16
2024-09-05T05:16
2024-09-05T05:17
египет
александр михеев
рособоронэкспорт
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742007467_0:68:3095:1808_1920x0_80_0_0_2dd08af09fbd579049ceb8379d231eb3.jpg
ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. "В 2024 году выполнили поставки в 26 стран", - сообщил Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow в Эль-Аламейне. Он отметил, что "Рособоронэкспорт" полностью выполнил план поставок за 2023 год. "В 2024 году также активно работаем над выполнением показателей", - добавил Михеев. Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.
https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970670100.html
https://ria.ru/20240905/istrebitel-1970666126.html
египет
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742007467_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7b8f1d87b9a2408c9ced46ef51d381c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, александр михеев, рособоронэкспорт, в мире, россия
Египет, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, В мире, Россия
"Рособоронэкспорт" в 2024 году выполнил поставки в 26 стран
Михеев: "Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран