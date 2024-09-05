https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970677263.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки
В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 05.09.2024
В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки
Доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50% - свыше 25 миллиардов долларов, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:30
2024-09-05T04:30
2024-09-05T04:30
ближний восток
африка
египет
александр михеев
рособоронэкспорт
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742007467_0:68:3095:1808_1920x0_80_0_0_2dd08af09fbd579049ceb8379d231eb3.jpg
ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50% - свыше 25 миллиардов долларов, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. "Совокупная доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50%, то есть свыше 25 миллиардов долларов", - сказал Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow в Эль-Аламейне. Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.
https://ria.ru/20240610/rosoboroneksport-1951836363.html
ближний восток
африка
египет
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742007467_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7b8f1d87b9a2408c9ced46ef51d381c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, африка, египет, александр михеев, рособоронэкспорт, в мире, россия
Ближний Восток, Африка, Египет, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, В мире, Россия
В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки
В портфеле заказов "Рособоронэкспорта" доля Востока и Африки занимает более 50%