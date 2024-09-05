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В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 05.09.2024
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04:30 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970677263.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки
В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 05.09.2024
В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки
Доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50% - свыше 25 миллиардов долларов, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:30
2024-09-05T04:30
ближний восток
африка
египет
александр михеев
рособоронэкспорт
в мире
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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50% - свыше 25 миллиардов долларов, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. "Совокупная доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50%, то есть свыше 25 миллиардов долларов", - сказал Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow в Эль-Аламейне. Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.
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ближний восток, африка, египет, александр михеев, рособоронэкспорт, в мире, россия
Ближний Восток, Африка, Египет, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, В мире, Россия
В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки

В портфеле заказов "Рособоронэкспорта" доля Востока и Африки занимает более 50%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд АО "Рособоронэкспорт"
Стенд АО Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд АО "Рособоронэкспорт". Архивное фото
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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50% - свыше 25 миллиардов долларов, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев.
"Совокупная доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50%, то есть свыше 25 миллиардов долларов", - сказал Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow в Эль-Аламейне.
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Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.
 
Ближний ВостокАфрикаЕгипетАлександр МихеевРособоронэкспортВ миреРоссия
 
 
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