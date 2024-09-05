https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970677263.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки

В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 05.09.2024

В "Рособоронэкспорте" рассказали о доле стран Ближнего Востока и Африки

Доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50% - свыше 25 миллиардов долларов, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:30

2024-09-05T04:30

2024-09-05T04:30

ближний восток

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рособоронэкспорт

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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50% - свыше 25 миллиардов долларов, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. "Совокупная доля стран Ближнего Востока и Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" занимает более 50%, то есть свыше 25 миллиардов долларов", - сказал Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow в Эль-Аламейне. Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.

https://ria.ru/20240610/rosoboroneksport-1951836363.html

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ближний восток, африка, египет, александр михеев, рособоронэкспорт, в мире, россия