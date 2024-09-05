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"Рособоронэкспорт" обсуждает создание самолета на базе Су-57
"Рособоронэкспорт" обсуждает создание самолета на базе Су-57 - РИА Новости, 05.09.2024
"Рособоронэкспорт" обсуждает создание самолета на базе Су-57
"Рособоронэкспорт" обсуждает со стратегическими партнерами России совместное создание самолета на базе истребителя пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:20
2024-09-05T03:20
2024-09-05T03:20
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александр михеев
рособоронэкспорт
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технологии
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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. "Рособоронэкспорт" обсуждает со стратегическими партнерами России совместное создание самолета на базе истребителя пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. "Обсуждаем со стратегическими партнерами России совместное создание самолета на базе истребителя пятого поколения Су-57", - сказал Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow, проходящей в Эль-Аламейне. Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.
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россия, египет, александр михеев, рособоронэкспорт, су-57, технологии
Россия, Египет, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Су-57, Технологии
"Рособоронэкспорт" обсуждает создание самолета на базе Су-57
Михеев: Рособоронэкспорт обсуждает с партнерами создание самолета на базе Су-57