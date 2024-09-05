https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970670100.html

"Рособоронэкспорт" обсуждает создание самолета на базе Су-57

"Рособоронэкспорт" обсуждает создание самолета на базе Су-57 - РИА Новости, 05.09.2024

"Рособоронэкспорт" обсуждает создание самолета на базе Су-57

"Рособоронэкспорт" обсуждает со стратегическими партнерами России совместное создание самолета на базе истребителя пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:20

2024-09-05T03:20

2024-09-05T03:20

россия

египет

александр михеев

рособоронэкспорт

су-57

технологии

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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. "Рособоронэкспорт" обсуждает со стратегическими партнерами России совместное создание самолета на базе истребителя пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. "Обсуждаем со стратегическими партнерами России совместное создание самолета на базе истребителя пятого поколения Су-57", - сказал Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow, проходящей в Эль-Аламейне. Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow проходит 3-5 сентября в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Согласно заявлению организаторов, на выставке представлены новейшие продукты и услуги в авиакосмической промышленности. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из более чем 80 государств. Выставка организована при поддержке министерств обороны и гражданской авиации Египта.

https://ria.ru/20240905/istrebitel-1970666126.html

россия

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россия, египет, александр михеев, рособоронэкспорт, су-57, технологии